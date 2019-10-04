EA'den sürpriz açıklama: Origin üyeliğini bedava yapıyor
EA, son günlerde önemi hayli artan iki aşamalı kimlik doğrulama sisteminin Origin platformunda herkesçe kullanılması için yeni bir kampanya başlattı. Şirket, iki aşamalı güvenliğe geçen herkese bir ay ücretsiz Origin aboneliği vereceğini duyurdu.
EA, Origin bünyesinde kullanıcıların güvenliğini artırmak adına düğmeye bastı. Hayata yeni geçirdiği iki aşamalı güvenlik sisteminin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını ve hesapları daha iyi korumayı amaçlayan şirket, bunu teşvik etmek için de bir ay için Origin aboneliğini bedava sunacağını açıkladı. Yani bu ay içerisinde kimlik doğrulama sistemine geçen kullanıcılarına 3.99 euro değerindeki Origin Access Basic‘e bir aylık ücretsiz erişim sağlayacak.
31 Ekim tarihine kadar bu güvenlik seviyesine geçenler, ücretsiz abonelik hakkına sahip olacak; belirtilen bu tarihin ardından kampanya sona erecek. Ücretsiz abonelik ise 1 Kasım itibarıyla aktif hale gelecek.
Origin Access Basic, üyelere yüzlerce oyuna bedava erişim imkanı sunuyor. Ayrıca yeni çıkacak olan oyunlar için de kullanıcılar 10 saat önden erişim sağlanıyor.
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