E3 2019 için geri sayım: İşte yeni PlayStation 4 oyunları

11 Haziran'da başlayacak olan E3 2019 oyun fuarı, milyonlarca oyunseverin yakından takip edeceği büyük bir etkinlik olacak. Şirketler en yeni oyunlarını burada sergileyecek; haliyle gözler Sony'nin üzerinde olacak. Şirket, aldığı bir kararla bu yıl E3 2019 etkinliğine katılmayacağını duyurmuş olmasına karşın yeni PS4 oyunlarıyla yine bu fuarda ilk kez karşılaşacağız.



İşte E3 2019'a damga vurması beklenen ve oyuncuları ekran başına kilitleyecek yeni PS4 oyunları:

Anthem (EA Play)

Apex Legends

Battlefield V (EA Play)

Bee Simulator

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Dying Light 2

FIFA 20

Fortnite (Summer Block Party)

Monster Hunter World: Iceborne

Paranoia: Happiness is Mandatory

Scavengers

Star Wars Jedi Fallen Order

The Fisherman – Fishing Planet

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

The Riftbreaker

The Sinking City

The Walking Dead: Onslaught

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Trine 4: The Nightmare Prince

WRC 8

