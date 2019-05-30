E3 2019 için geri sayım: İşte yeni PlayStation 4 oyunları
Sony, her ne kadar bu yıl E3 oyun fuarına katılmayacağını çok önceden açıklamış olsa da, bu durum yeni PS4 oyunlarının bu etkinlikte duyurulmayacağı anlamına gelmiyor elbette. İşte gelecek aylarda sıkça konuşacağımız ve oyuncuların aklını başından alması beklenen yeni PlayStation 4 oyunları...
11 Haziran'da başlayacak olan E3 2019 oyun fuarı, milyonlarca oyunseverin yakından takip edeceği büyük bir etkinlik olacak. Şirketler en yeni oyunlarını burada sergileyecek; haliyle gözler Sony'nin üzerinde olacak. Şirket, aldığı bir kararla bu yıl E3 2019 etkinliğine katılmayacağını duyurmuş olmasına karşın yeni PS4 oyunlarıyla yine bu fuarda ilk kez karşılaşacağız.
İşte E3 2019'a damga vurması beklenen ve oyuncuları ekran başına kilitleyecek yeni PS4 oyunları:
Anthem (EA Play)
Apex Legends
Battlefield V (EA Play)
Bee Simulator
Borderlands 3
Cyberpunk 2077
Doom Eternal
Dying Light 2
FIFA 20
Fortnite (Summer Block Party)
Monster Hunter World: Iceborne
Paranoia: Happiness is Mandatory
Scavengers
Star Wars Jedi Fallen Order
The Fisherman – Fishing Planet
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
The Riftbreaker
The Sinking City
The Walking Dead: Onslaught
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Trine 4: The Nightmare Prince
WRC 8
Anthem (EA Play)
Apex Legends
Battlefield V (EA Play)
Bee Simulator
Borderlands 3
Cyberpunk 2077
Doom Eternal
Dying Light 2
FIFA 20
Fortnite (Summer Block Party)
Monster Hunter World: Iceborne
Paranoia: Happiness is Mandatory
Scavengers
Star Wars Jedi Fallen Order
The Fisherman – Fishing Planet
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
The Riftbreaker
The Sinking City
The Walking Dead: Onslaught
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Trine 4: The Nightmare Prince
WRC 8
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