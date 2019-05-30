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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.05.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

E3 2019 için geri sayım: İşte yeni PlayStation 4 oyunları

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E3 2019 için geri sayım: İşte yeni PlayStation 4 oyunları

Sony, her ne kadar bu yıl E3 oyun fuarına katılmayacağını çok önceden açıklamış olsa da, bu durum yeni PS4 oyunlarının bu etkinlikte duyurulmayacağı anlamına gelmiyor elbette. İşte gelecek aylarda sıkça konuşacağımız ve oyuncuların aklını başından alması beklenen yeni PlayStation 4 oyunları...

11 Haziran'da başlayacak olan E3 2019 oyun fuarı, milyonlarca oyunseverin yakından takip edeceği büyük bir etkinlik olacak. Şirketler en yeni oyunlarını burada sergileyecek; haliyle gözler Sony'nin üzerinde olacak. Şirket, aldığı bir kararla bu yıl E3 2019 etkinliğine katılmayacağını duyurmuş olmasına karşın yeni PS4 oyunlarıyla yine bu fuarda ilk kez karşılaşacağız. 

İşte E3 2019'a damga vurması beklenen ve oyuncuları ekran başına kilitleyecek yeni PS4 oyunları:

Anthem (EA Play)

Apex Legends

Battlefield V (EA Play)

Bee Simulator

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Dying Light 2

FIFA 20

Fortnite (Summer Block Party)

Monster Hunter World: Iceborne

Paranoia: Happiness is Mandatory

Scavengers

Star Wars Jedi Fallen Order

The Fisherman – Fishing Planet

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

The Riftbreaker

The Sinking City

The Walking Dead: Onslaught

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Trine 4: The Nightmare Prince

WRC 8

Anthem (EA Play)

Apex Legends

Battlefield V (EA Play)

Bee Simulator

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Dying Light 2

FIFA 20

Fortnite (Summer Block Party)

Monster Hunter World: Iceborne

Paranoia: Happiness is Mandatory

Scavengers

Star Wars Jedi Fallen Order

The Fisherman – Fishing Planet

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

The Riftbreaker

The Sinking City

The Walking Dead: Onslaught

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Trine 4: The Nightmare Prince

WRC 8

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