E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak

E3 2018 oyun fuarı başladı; oyun devleri birbiri ardına yeni oyunlarını sahneye çıkarmaya başladı. İşte fuarın en gözde isimlerinden biri olan EA'nin E3 2018'e damga vuran oyunları...

FIFA 19

FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi lisansının alınmasıyla birlikte Konami'nin PES 2019'unun yapamadığını yapmayı başardı; FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi'ni oynayabilecekken, bu imkana PES 2019'u olanlar sahip olamayacak. Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.





MADDEN NFL 19

10 yılı aşkın bir sürenin ardından Madden NFL serisi geri döndü. Madden NFL 19, sadece bilgisayar başında değil, PS4 ve Xbox One oyun konsolları üzerinden de oynanabilecek. İsmini; efsanevi futbolu koçu John Madden'den alan ve EA Tiburon tarafından EA Sports için geliştirilen Amerikan futbolu video oyunu serisi Madden NFL, hiç azımsanamayacak kadar büyük bir oyuncu kitlesine sahip.







SEA OF SOLITUDE



Oyunla ilgili pek bilgi yok; ancak ilginç hikayesiyle 2019 yılı başlarında karşımıza çıkacak.







UNRAVEL 2



Electronic Arts, EA Play 2018 basın konferansında Unravel’n devam oyunu Unravel 2’yi tanıttı ve dijital oyun mağazalarında yayınladı.

İlk oyundan farklı olarak bu defa oyunda iki karakteri kontrol ediyoruz. Dilerseniz tek kontrolcü ile iki karakteri aynı anda ya da iki kontrolcü ile co-op oynayabiliyorsunuz. Platform tabanlı macera oyunu Unravel 2’de puzzle’ları çözerek ilerlemeye çalışacağız. İkinci karakterin oyuna eklenmesi ile oynanışta ve mekanikte geliştirmeler yapılmış. Grafiksel olarak da oyunun iyileştirildiğini görüyoruz.







JEDI: FALLEN ORDER



Respawn Entertainment CEO’su Vince Zampella, Star Wars – Episode III: Revenge of the Sith ve Star Wars – Episode IV: A New Hope dönemleri arasında geçen, Star Wars’un karanlık dönemlerine girip karanlığın Jedi’lara baskısı ile karşılaşacağımız bir oyun olarak Star Wars: Jedi Fallen Order’ı duyurdu. Oyuncular bir Jedi olarak oyunu oynayacakları ve Star Wars kültürünün popüler silahı olan Lightsaber (Işın Kılıcı)’ın oyuncular tarafından kullanılabilir olacağını belirtti. Star Wars: Jedi Fallen Order, 2019 yılının tatil döneminde piyasaya sürüleceği de belirtildi.







BATTLEFIELD 5

E3 2018’den önce duyurulan oyunun görüntülerine ve ayrıntılı bilgilerine ulaşmak artık mümkün. Oyun dünyasının trendlerine ayak uydurarak Battle Royal modu da gelecek olan Battlefield 5'in PC platformu ile beraber 11 Ekim tarihinde gelmesi bekleniyor.







ANTHEM



Kanada merkezli video oyunu geliştirici şirketi Bioware tarafından geliştirilen Anthem için 9 Haziran tarihinde gerçekleşen E3 2018’in EA tarafından gerçekleştirilen ilk konferansında biri sinematik, diğeri ise oynanış demosu fragmanı olmak üzere iki yeni fragman yayınlandı. Anthem ayrıca konferansın sonuna saklandı. Ellerindeki en büyük kozu sona saklayan EA, Anthem için umutlu gözüküyor.