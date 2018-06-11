E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.06.2018 - 07:24, Son Güncelleme:

E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak

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E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak

Oyunseverlerin merakla beklediği oyunların tanıtımına aracılık edecek olan E3 2018, dünyanın en büyük oyun yapım şirketlerinden birisi olan Electronic Arts (EA) Games'in de lansman merkezi olacak. E3 2018 kapsamında FIFA 19 ve BATTLEFIELD 5, tanıtılacak oyunlar arasında yerini alacak. İşte, E3 2018 kapsamında EA Games'in tanıtacağı oyunlardan bazıları ve detayları

E3 2018 oyun fuarı başladı; oyun devleri birbiri ardına yeni oyunlarını sahneye çıkarmaya başladı. İşte fuarın en gözde isimlerinden biri olan EA'nin E3 2018'e damga vuran oyunları...

FIFA 19

FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi lisansının alınmasıyla birlikte Konami'nin PES 2019'unun yapamadığını yapmayı başardı; FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi'ni oynayabilecekken, bu imkana PES 2019'u olanlar sahip olamayacak. Bunun dışında hikaye modu The Journey (Yolculuk) hakkında da ilk bilgiler geldi. Alex Hunter‘ın hikayesi 3. ve son sezonuna hazırlanıyor. Bu kez Alex’in kardeşi Kim Hunter da oynanabilir karakterler arasında yer alacak.

E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak

MADDEN NFL 19

10 yılı aşkın bir sürenin ardından Madden NFL serisi geri döndü. Madden NFL 19, sadece bilgisayar başında değil, PS4 ve Xbox One oyun konsolları üzerinden de oynanabilecek. İsmini; efsanevi futbolu koçu John Madden'den alan ve EA Tiburon tarafından EA Sports için geliştirilen Amerikan futbolu video oyunu serisi Madden NFL, hiç azımsanamayacak kadar büyük bir oyuncu kitlesine sahip.

E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak


SEA OF SOLITUDE

Oyunla ilgili pek bilgi yok; ancak ilginç hikayesiyle 2019 yılı başlarında karşımıza çıkacak. 

E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak


UNRAVEL 2

Electronic Arts, EA Play 2018 basın konferansında Unravel’n devam oyunu Unravel 2’yi tanıttı ve dijital oyun mağazalarında yayınladı.
İlk oyundan farklı olarak bu defa oyunda iki karakteri kontrol ediyoruz. Dilerseniz tek kontrolcü ile iki karakteri aynı anda ya da iki kontrolcü ile co-op oynayabiliyorsunuz. Platform tabanlı macera oyunu Unravel 2’de puzzle’ları çözerek ilerlemeye çalışacağız. İkinci karakterin oyuna eklenmesi ile oynanışta ve mekanikte geliştirmeler yapılmış. Grafiksel olarak da oyunun iyileştirildiğini görüyoruz.

E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak


JEDI: FALLEN ORDER

Respawn Entertainment CEO’su Vince Zampella, Star Wars – Episode III: Revenge of the Sith ve Star Wars – Episode IV: A New Hope dönemleri arasında geçen, Star Wars’un karanlık dönemlerine girip karanlığın Jedi’lara baskısı ile karşılaşacağımız bir oyun olarak Star Wars: Jedi Fallen Order’ı duyurdu. Oyuncular bir Jedi olarak oyunu oynayacakları ve Star Wars kültürünün popüler silahı olan Lightsaber (Işın Kılıcı)’ın oyuncular tarafından kullanılabilir olacağını belirtti. Star Wars: Jedi Fallen Order, 2019 yılının tatil döneminde piyasaya sürüleceği de belirtildi.

E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak


BATTLEFIELD 5

E3 2018’den önce duyurulan oyunun görüntülerine ve ayrıntılı bilgilerine ulaşmak artık mümkün. Oyun dünyasının trendlerine ayak uydurarak Battle Royal modu da gelecek olan Battlefield 5'in PC platformu ile beraber 11 Ekim tarihinde gelmesi bekleniyor.

E3 2018 EA Games oyunlarının tanıtım merkezi olacak


ANTHEM

Kanada merkezli video oyunu geliştirici şirketi Bioware tarafından geliştirilen Anthem için 9 Haziran tarihinde gerçekleşen E3 2018’in EA tarafından gerçekleştirilen ilk konferansında biri sinematik, diğeri ise oynanış demosu fragmanı olmak üzere iki yeni fragman yayınlandı. Anthem ayrıca konferansın sonuna saklandı. Ellerindeki en büyük kozu sona saklayan EA, Anthem için umutlu gözüküyor.

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