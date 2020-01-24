'e-ticaret sektörünü büyütecek yenilikçi uygulamalara ihtiyaç var'

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) verilerine göre 2018 yılında yüzde 42 oranında büyüme gerçekleştirerek 60 milyar TL’lik ticaret hacmine ulaşan e-ticaret sektörü, Türkiye'nin hızlı büyüyen, gelişen, dinamik sektörleri arasında yer alıyor. Sektörden gelen bu olumlu verilere karşılık Türkiye, e-ticarette henüz yolun başında görülüyor. 2019 yılında ülkemizdeki insanların sadece yüzde 34’ü internetten ürün ya da hizmet satın aldı. AB ülkelerinde bu oran yüzde 70’in üzerine çıkıyor. Toplam perakende içinde e-ticaretin payı Türkiye’de yüzde 5,3. AB’deyse bu oran ortalama yüzde 9 ve hızla artmaya devam ediyor.

Oysaki uygun fiyatlı ürün ve hizmet seçenekleri sunma özelliğiyle e-ticaret sektörü, her tüketicinin alım gücüne hitap edebiliyor. Bu durumda özellikle sektörün aktörleri ile tüketicilerin birbirlerine entegrasyonundaki eksiklik, e-ticaretin geniş kitlelere yayılmasının önündeki engellerden biri olarak değerlendiriliyor. Sektör profesyonelleri, Türkiye’nin e-ticarette gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatarak mevcut potansiyelini gerçeğe dönüştürmesi için, yenilikçi uygulamalara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

Akakçe, bu ihtiyaçtan yola çıkarak, e-ticaretin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla Broşür projesini hayata geçirdi. Şirket, kendi geliştirdiği tarama ve katalog sistemiyle broşürler yayına çıkar çıkmaz bunları online dünyanın fiyatlarıyla bir araya getirerek, tüketici için en anlaşılır şekilde yayınlıyor. Bu sayede bir yandan geleneksel e-ticaret kullanıcısına broşür bilgisi verirken, diğer yandan da broşür bakma alışkanlığı olan geniş kitlelere sayısallaştırılmış ve akıllandırılmış broşürler sunarak, bu kanal farkını kapatmayı ve e-ticaretin çok daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

Fiyatların hem kendi içinde hem de e-ticaret sitelerindeki fiyatlarla karşılaştırılmasını sağlayan platform, bu sayede online ve offline perakende arasında köprü görevi görüyor.

Şu anda platformda toplamda Türkiye’nin 76 ilini kapsayan yaklaşık 6.000 broşür yayınlanıyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu çalışma sayesinde Akakçe, aylık trafiğine 1 milyonun üstünde yeni kullanıcı eklerken, 3,5 milyon ekstra sayfa gösterimi kazandı. Yeni kazanılan bu kitle daha önce e-ticarete hiç katılmamış tüketicilerden oluşuyor. Böylece Akakçe, çeşitli nedenlerle bugüne kadar e-ticarete uzak kalmış kesimi de online perakendeye dahil etmeyi başardı.

Akakçe Genel Müdürü Koray Karataş, bu projeyle tüketiciye ‘bütün fiyat seçeneklerini gösterme ve bu sayede en ucuz fiyatla buluşturma’ hedefini daha da genişlettiklerini söyledi. Broşür projesi ile birlikte online tarafta da var olan perakende mağaza zincirlerine yüzde 5 ila 10 arasında ek dijital trafik sağladıklarını vurgulayan Karataş, “Yine bu firmaların mağazalarına da tüketici trafiği kazandırmaya başladık. Tüm bu broşürler, özel alışveriş dönemlerinde etiketlendi ve tüketiciye daha kolay bir kullanım sunuldu. Broşür projesi ile Akakçe hem gelirinin hem de e-ticaretin büyümesine katkıda bulundu” diye konuştu.