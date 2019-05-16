E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL’lik tasarruf sağlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriE-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL’lik tasarruf sağlandı
GeriTeknoloji E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL’lik tasarruf sağlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
16.05.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL’lik tasarruf sağlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL’lik tasarruf sağlandı

Yıl başında yürürlüğe giren yeni e-tebligat sistemi, hukuki yazışmaların iletiminde hız ve güvenilirliğin yanı sıra çok ciddi oranda tasarruf da yapılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. İlk dört ayda gönderilen e-tebligat sayısı 5 milyona ulaşırken, elde edilen tasarruf 50 milyon TL’yi aştı.

Türkiye yargı sisteminde bir dönüm noktası olan ve yıl başında yürürlüğe giren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin (UETS) ülke bütçesine sağladığı tasarrufa ilişkin ilk veriler ortaya çıkmaya başladı. E-tebligat sisteminin altyapı sağlayıcı ve operatörü konumundaki Pusula İletişim’in açıkladığı rakamlara göre yılın ilk dört ayında işleme konan e-tebligat sayısı 5 milyona ulaştı. Tebligat başına en az 14 TL’ye mal olan konvansiyonel yöntemler yerine e-tebligatın kullanılması sayesinde yapılan reel tasarruf 50 milyon TL’yi buldu.

E-tebligat sisteminin kurulum ve operasyonundan sorumlu tek alt yüklenici konumundaki Pusula İletişim’in Kurucu Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, yıl sonunda e-tebligat sayısının 28 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi. Çakıcı, e-tebligat sistemi kullanımında hedeflenen sayının yakalanması halinde yıllık toplam tasarruf miktarının 300 milyon TL gibi dikkat çekici bir rakama ulaşacağını ifade etti.

“Sırada Mobil Uygulama Var”
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Çakıcı, “E-tebligat sisteminin bu denli hızlı bir şekilde büyümesi paydaş tüm kamu kurumlarının koordineli olarak çalışması sonucu gerçekleşti. Sırada vatandaşın kullanımını kolaylaştırmak ve dijital dönüşüme katkı sağlamak için mobil uygulama hazırlanıyor. 2019 yılı içinde kullanıma açılması planlanan mobil uygulama ile tebligatlarımıza akıllı telefonlar ile çok daha hızlı ulaşacağız” dedi.

PTT A.Ş. tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, tebligatların elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaşmasını sağlayan, Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu bir elektronik iletişim sistemi.

1 Ocak 2019 tarihinde kullanılmaya başlayan UETS, PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin tek yetkili ve görevli şirket olarak görevlendirdiği Pusula İletişim’in elektronik iletişim ve veri saklama teknolojilerinden yararlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?