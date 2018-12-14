e-Spor'a 100 milyon dolar yatırım
Electronic Sports League ve Intel, "e-Spor'ların geleceğini parlatmak." amacı ile 2021 yılına kadar toplamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapacaklarını duyurdu.
e-spor tutkusu her geçen gün yeni bir boyuta taşınıyor. Milyonlarca e-spor tutkununun yakından izlediği sektörde dev teknoloji firmaları da bunu görmezden gelmek istemiyor. Bu kapsamda e-spora yatırım haberleri de ardı ardına geliyor.
Son olarak ESL ve Intel, 100 milyon doları e-spor alanına yatırmayı planlıyor. Tarihin en büyük e-Spor ortaklığı olarak adlandırılan Intel ve ESL ortaklığı; 100 milyon doların oldukça büyük bir para olduğunu ancak e-Spor sektörünün milyar dolarlık bir endüstri olma yolundaki inançlarının tam olduğunu belirterek, yapacakları yatırımı -ileride sektörü domine ederek- kat kat alacaklarını ifade etti.
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