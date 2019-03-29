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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.03.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

e-Spor meraklıları bilgisayar alırken nelere dikkat etmeli?

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e-Spor meraklıları bilgisayar alırken nelere dikkat etmeli?

Tüm dünyada popülaritesi hızla artan ve kitleleri peşinden sürükleyen E-Spor dünyası eğlence sektöründeki önemini her geçen gün artırıyor. Gelişen bilgisayar teknolojileri de bu dünyanın en önemli parçasını oluşturuyor. Masaüstü bilgisayarlar bu alanda uzun zamandır oyuncuların öncelikli tercihiydi. Ancak son zamanlarda dizüstü bilgisayarlar performans, tasarım, çözünürlük ve başka birçok özellikle oyuncuların ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeye ve öne çıkmaya başladı. Ayrıca hafiflik ve taşınabilirlik avantajları da dahil edildiğinde dizüstü oyuncu bilgisayarları pek çok oyuncu için daha cazip hale geliyor. Peki gerçek bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler dizüstü oyun bilgisayarı alırken nelere dikkat etmeli?

Bilgisayar üreticilerinden Acer’a göre oyuncuların bir dizüstü oyun bilgisayarında öncelikle aramaları gereken özellikler şöyle:

Ekran Kartı / GPU

Oyuncu dizüstü bilgisayarının en önemli parçası ve kuşkusuz birinci öncelikli bileşeni ekran kartıdır. Bir masaüstü bilgisayarından farklı olarak, grafik kartını genellikle bir dizüstü bilgisayarında yükseltemezsiniz. Bu nedenle oyunculara başlamak için gereken en iyi seçimi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ekran kartı denilince karşımıza iki üretici çıkıyor: AMD ve NVIDIA. Performans kaygınız yoksa giriş seviyesi bir GPU işinizi görecektir, ancak yüksek çözünürlükteki oyunlarda deneyiminizi maksimuma çıkarmayı düşünüyorsanız ihtiyacınıza göre daha yüksek performanslı modelleri tercih etmenizi öneririz.

İşlemci ve RAM

GPU bir oyun dizüstü bilgisayarın kalbi ise, işlemci ve RAM beyinidir. Dizüstü bilgisayarınızın işlemcisi (CPU), grafiklerle ilgisi olmayan her şeyi ele alır. Ayrıca, tarayıcınız, işletim sisteminiz ve verimlilik uygulamalarınız dahil olmak üzere tüm oyun dışı uygulamalarınızın performansını da etkiler. İşlemcinizin, ekran kartının gücüne ayak uydurması yüksek performans almanız için önemlidir. Bilgisayarınızın işlemcisi Intel ya da AMD olabilir. Intel Core i7 ve AMD Ryzen 7 performans açışından öne çıksa da Intel Core i5 ve AMD Ryzen 5 işlemciler de çoğu oyunda iyi bir performans sergiliyorlar.
RAM seçimine gelince, 8GB RAM ile neredeyse hiçbir oyunda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ancak aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmak, çok sayıda video düzenlemesi yapmak, oyunlarınızı yayınlamak gibi ihtiyaçlarınız var ise veya sadece geleceğe hazırlanmak istiyorsanız 16GB ve üstü RAM’leri tercih edebilirsiniz.

Depolama:

SSD’ler yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlarken, sabit diskler ise yüksek kapasite ve fiyat avantajına sahiptir. SSD grafiklerinizi veya oyun içi deneyiminizi etkilemez ancak yükleme sürelerini ve dizüstü bilgisayar açılış zamanlarını etkiler. Dolayısıyla iyi bir SSD tercih etmeniz hem işletim sisteminiz hem de oynadığınız oyunlarda daha iyi bir performans almanız için önemlidir. 

Ses ve Ekran

Ses kalitesi bir dizüstü bilgisayar satın alırken öncelikli olarak aradığınız özelliklerden biri olmayabilir. Ancak ses hem tek hem de çok oyunculu oyunlarda aranan oyun deneyimin büyük bir parçasıdır. Bu nedenle oyun bilgisayarınızda teknik özellikler arasında “Powered by Dolby” veya “DTS surround” gibi ifadeleri aramanızı öneririz.

Ekran kalitesi de bir oyun dizüstü bilgisayarı seçerken kontrol etmeniz gereken en önemli özelliktir. Dolayısıyla, Full-HD çözünürlüğünden daha düşük çözünürlükte ekrana sahip oyun dizüstü bilgisayarları zamanınıza değmez, öncelikli tercihiniz minimum çözünürlük 1920 x 1080 @ 60Hz olmalıdır. Bütçenize bağlı olarak QHD veya UHD ekranlı modelleri de tercih edebilirsiniz. Fakat, yüksek çözünürlükte, örneğin 4K oyun oynamak için sadece 4K ekrandan daha fazlasına ihtiyacınız olacağını da unutmamalısınız.

Bağlantı ve Klavye

Seçtiğiniz oyun dizüstü bilgisayarı en az bir tanesi USB 3.0 olan en az üç USB bağlantı noktasına sahip olmalıdır. Ayrıca, daha büyük bir harici monitöre bağlanmak istediğinizde kullanabileceğiniz Mini DisplayPort veya HDMI bağlantı noktası olması da gerekir. Kesintisiz internet bağlantısı sağlamak için Ethernet portunun olması da bir ihtiyaçtır.

Klavye de oyuncular için çok önemlidir. Dizüstü bilgisayarınızın klavyesi, uzun bir süre boyunca rahat kullanım sunabilmelidir. Mekanik tarzlı presleme, programlanabilir tuşlar ve çok renkli RGB arka aydınlatma gibi özellikler de bazı oyuncuların aradığı ekstra özellikler arasında yer alır.

Pil Ömrü ve Soğutma

Oyuncu bilgisayarları için pil ömrü öncelikle dikkat edilen bir özellik olmasa da uzun pil ömrü mobilite sağlaması nedeniyle avantajlıdır. Grafik ve işlemcinin güç tüketimi pil ömrünü kısaltacağından, tek bir şarjla uzun süre kullanım sağlayabilen bilgisayarlar iyi performans sergiliyor demektir.

Bunun dışında, dizüstü oyun bilgisayarınızın kaliteli bir soğutma çözümü sunduğundan da emin olmalısınız. Etkili bir soğutma çözümü sunmayan bir birgisayardan istediğiniz performansı almanız pek mümkün olmayacağından, gelişmiş fan, soğutma teknolojilerini kullanan ve iki ve üzeri fan donanımı sağlayan modellere yönelmeniz daha doğru olacaktır.

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