E-imza hacmi 2023 yılına kadar iki katına ulaşacak

Yeni kimlik duyurusundan bu yana Türkiye'de 50 milyondan fazla vatandaş e-kimlik sahibi oldu ve bu sayı her geçen gün artıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği'ne göre vatandaşların biyometri, çip ve PIN koruma özelliğiyle hem ulusal hem de uluslararası seviyede güvenliği sağlayan yeni kimliklere 2023 yılının sonuna kadar geçmesi gerekiyor. Bu durum e-imzanın günlük hayatımızda daha çok kullanılacağı anlamına geliyor. En son açıklanan rakamlara göre 2019'un 3. çeyreği itibariyle e-imza kullanıcılarının sayısı 4,3 milyon kişiye ulaştı. Genelgeyle birlikte 2023'e kadar e-imza'da işlem hacminin iki katına ulaşması öngörülüyor.



Elektronik imza ve mobil imza yazılımları başta olmak üzere e-dönüşüm süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sunan EGA'nın İş Geliştirme Müdürü Mustafa Özer, “Sanal ortamın avantajlarından güvenle ve tam anlamıyla faydalanmak isteyen kurumlar, bugün elektronik belge yönetim sistemleri, iş akış ve arşiv sistemleri, web tabanlı uygulamalar/hizmetler, kurumsal kaynak planlama sistemleri gibi iş süreçlerini elektronik imzayla çalışır hale getiriyor ve teknolojik altyapılarını bunu destekleyecek şekilde kuruyorlar. Elektronik imzanın yaygınlaşması için temel unsur, elektronik imzalı uygulamaların çoğaltılması ve elektronik imza kullanımı ile elde edilecek faydanın artırılmasıdır. EGA olarak e-imza entegrasyonu konusunda doküman yönetim sisteminden kurumsal kaynak planlama sistemlerine, sağlık bilgi sistemlerinden web servis hizmetlerine, finansal uygulamalardan belediye uygulamalarına kadar birçok entegrasyon hizmetini hem kamuda hem de özel sektörde başarıyla yürütüyoruz. Bu kapsamda GSM operatörleriyle de yaptığımız işbirliği çerçevesinde bütün kurumlara mobil imza entegrasyon hizmetini, yazılımları, idamesini ve danışmanlığını sunuyoruz” dedi.



E-imza ile vakit ve nakit kazancı



Yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, dijital fotoğraf, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanarak üç faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulama en üst seviyede güvenlik önlemleriyle gerçekleştikten sonra, yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) üzerinden çevrimiçi ve uzaktan anında alınan elektronik imza sertifikası sayesinde dijital ortamdaki belgelerin, sözleşmelerin imzalama işlemi 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında hukuka uygun şekilde yapılabilecek. Elektronik imza e-kimlik kartlarına yüklenebildiği için kullanıcının yanında ek bir kart taşıması da gerekmeyecek. Bu uygulamayla kurumların da matbu evrak veya kâğıt masrafları başta olmak üzere operasyonel süreçlerde tasarruf ederek, ıslak imzanın kontrolüne harcanan vaktin ve arşivlemede çıkan kişisel verilerin kaybolması gibi sorunların ortadan kalkması bekleniyor.