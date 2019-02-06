E-ihracat ve perakendenin dijital dönüşümü masaya yatırılıyor
Her yıl çift haneli büyüyen e-ticaretin kalbi yine Webrazzi E-Ticaret’te atacak. Sadece e-ticaret değil aynı zamanda perakende sektörünün dijital yatırımlarından, sadece dijital dünyada var olan e-ticaret markalarına kadar önemli konuşmacıları ağırlayacak olan Webrazzi E-Ticaret 2019, 200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleştirilecek. İki farklı salonda tüm gün sürecek oturumlar ve sunumlarla e-ticaretin bugünü ve geleceği, “Webrazzi E-Ticaret 2019” etkinliğinde ele alınacak.
Dünyada e-ticaret sektörü her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Teknolojinin hayatımızda büyük yer edinmesiyle birlikte internette yapılan alışveriş, Türkiye’de faaliyet gösteren perakendeciler ve e-ticaret şirketleri için büyük önem arz ediyor. Teknolojide yaşanan büyük gelişmeler ve tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlıklarına karşılık geleneksel perakendecilerin ve pek çok sektörden şirketin e-ticaret sektörüne yönelik yatırımları artıyor.
Dünya ekonomisinin önemli güçlerinden biri olan e-ticaret, şirketler için her geçen gün önemini artırmaya devam ediyor.200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile e-ticaret sektörünün nabzı 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleştirilecek Webrazzi E-Ticaret 2019 etkinliğinde atacak.
“Webrazzi E-Ticaret 2019”, sadece Türkiye’deki değil küresel çaptaki tüm e-ticaret temsilcilerini ve bu sektöre yön veren büyük oyuncuları bir araya getirirken, ülkemiz perakende sektörünün dijitalleşmesi ile birlikte e-ticaret sektörünün gelecek beklentileri masaya yatırılacak.
Bu gündemin haricinde konferansın en dikkat çekici salonu e-ihracat olacak. Ülkemizden yurt dışına satış yapan başarılı markalarla birlikte altyapı sağlayıcılar tüm gün tecrübelerini aktaracak.
Webrazzi E-ticaret 2019’un gündemi oldukça yoğun geçecek. Konuşulacak konular arasında geleceğin tüketicisi, yeni nesil perakende deneyimleri, fiziksel perakendenin dönüşümü, geleneksel perakendecilerin dijital rekabeti, global büyüme stratejileri ve e-ticarette lojistik sektörünün yeri önemli başlıklar arasında yer alıyor.
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