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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.02.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

E-ihracat ve perakendenin dijital dönüşümü masaya yatırılıyor

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E-ihracat ve perakendenin dijital dönüşümü masaya yatırılıyor

Her yıl çift haneli büyüyen e-ticaretin kalbi yine Webrazzi E-Ticaret’te atacak. Sadece e-ticaret değil aynı zamanda perakende sektörünün dijital yatırımlarından, sadece dijital dünyada var olan e-ticaret markalarına kadar önemli konuşmacıları ağırlayacak olan Webrazzi E-Ticaret 2019, 200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleştirilecek. İki farklı salonda tüm gün sürecek oturumlar ve sunumlarla e-ticaretin bugünü ve geleceği, “Webrazzi E-Ticaret 2019” etkinliğinde ele alınacak.

Dünyada e-ticaret sektörü her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Teknolojinin hayatımızda büyük yer edinmesiyle birlikte internette yapılan alışveriş, Türkiye’de faaliyet gösteren perakendeciler ve e-ticaret şirketleri için büyük önem arz ediyor. Teknolojide yaşanan büyük gelişmeler ve tüketicilerin değişen alışveriş alışkanlıklarına karşılık geleneksel perakendecilerin ve pek çok sektörden şirketin e-ticaret sektörüne yönelik yatırımları artıyor.

Dünya ekonomisinin önemli güçlerinden biri olan e-ticaret, şirketler için her geçen gün önemini artırmaya devam ediyor.200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile e-ticaret sektörünün nabzı 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleştirilecek Webrazzi E-Ticaret 2019 etkinliğinde atacak. 

“Webrazzi E-Ticaret 2019”, sadece Türkiye’deki değil küresel çaptaki tüm e-ticaret temsilcilerini ve bu sektöre yön veren büyük oyuncuları bir araya getirirken, ülkemiz perakende sektörünün dijitalleşmesi ile birlikte e-ticaret sektörünün gelecek beklentileri masaya yatırılacak.

Bu gündemin haricinde konferansın en dikkat çekici salonu e-ihracat olacak. Ülkemizden yurt dışına satış yapan başarılı markalarla birlikte altyapı sağlayıcılar tüm gün tecrübelerini aktaracak.

Webrazzi E-ticaret 2019’un gündemi oldukça yoğun geçecek. Konuşulacak konular arasında geleceğin tüketicisi, yeni nesil perakende deneyimleri, fiziksel perakendenin dönüşümü, geleneksel perakendecilerin dijital rekabeti, global büyüme stratejileri ve e-ticarette lojistik sektörünün yeri önemli başlıklar arasında yer alıyor.

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