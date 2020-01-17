e-Dönüşüm sektörü 2020’ye büyüyerek başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 2019 Ekim ayında e-Dönüşüm sürecindeki zorunluluk kapsamını yayımladığı tebliğ ardından şirketler dijitalleşme çalışmalarında yoğun bir geçiş süreci yaşıyor. Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, tebliğ ile birlikte şirketlerin dijitalleşme sürecinin 2019 yılının sonunda hızlandığını, 31 Aralık 2019 geç saatlere kadar geçiş talebi aldıklarını ve sürecin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.



2019’un son 3 ayını değerlendiren Vural; “Aralık ayında çok ciddi bir hareketlilik yaşadık. Son 3 ayda e-Fatura müşteri sayımızda yüzde 40 oranında artış ile tekil müşteri sayımız 17 binin üzerine çıktı. Aralık ayında 4 bin yeni e-Fatura müşterisi ile çalışmaya başladık, yılbaşı akşamında geç saatlere kadar geçiş yapmak isteyen müşterilerden çağrı merkezimize kayıt talepleri geldi. Yoğun geçiş sürecinde yüzde 99 müşteri memnuniyetiyle hizmet veren bir marka olarak hem mevcut müşterilere hem de yeni geçiş yapmak isteyen müşterilere aynı şekilde kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla çağrı merkezimizde çalışan sayımızı da arttırdık.” dedi.



e-Fatura adedi 7.3 milyarı aştı

12 binin üzerinde çalıştığı firma için yıllık 1 milyar adet fatura hacmi ile 2008 yılından tebliğin yayımlanmasına kadar olan sürece kadar 6 milyar adet fatura kestiklerini belirten Vural; “Tabii bu geçtiğimiz 3 aylık süreçte müşteri sayımızda olduğu gibi kestiğimiz e-Fatura adedinde yüzde 30’luk bir artış gerçekleşti. Böylece 1.3 milyar adet artış gösteren e-Fatura adedimiz 7.3 milyar adete yükseldi. 1 Temmuz 2020 e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçişte son tarih olduğu için Mayıs ve Haziran ayları asıl yoğun geçişlerin yaşanacağı zamanlar olacak. Hem müşteri sayımızda hem de keseceğimiz e-Fatura adedinde ciddi yükselmeler beklediğimiz o dönem için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugün, e-Fatura kullanıcılarının yüzde 10’u bizi tercih ediyor ve Türkiye’de gerçekleşen aylık e-Fatura hacminin yaklaşık yüzde 30’unu, e-Arşiv Fatura hacminin ise yüzde 70’ini yine biz yönetiyoruz. 2020 yılını yüzde 45-50’nin üzerinde bir büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.