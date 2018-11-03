e-Devlet uygulamasına Halk Kütüphanesi geldi!
Her geçen gün yeni servisler eklenen e-Devlet'te artık bir Halk Kütüphanesi de var ve ulaşması da son derece kolay!
e-Devlet Kapısı üzerinden veya “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Uygulamaya girerek istediğiniz Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapabilir, anında “e-kitaplara” erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız Halk Kütüphanesini değiştirebilir ve bütün Halk Kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz.
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