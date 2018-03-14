Dyson'dan kablosuz süpürge

Dyson Cyclone V10 kablosuz süpürge, Dyson dijital motor V10 üzerine geliştirildi. Yeni motor, Dyson mühendislerinin siklonları ve toz haznesini aynı eksenli formata getirmek üzere 90 derece döndürmesini sağlıyor. Bu, Air Watt emiş gücünü %202 artırarak lineer bir hava akış yolu oluşturuyor ve kullanım kolaylığı için tek bir işlemle boşaltılabilir toz haznesi boşaltma mekanizması sağlıyor.

Dyson Cyclone V10 süpürge, kablosuz süpürgeler arasında yüksek emiş gücüne sahip. Her bir siklonun içerisindeki hava akışının saatte 120 mile ulaşmasını sağlayarak, 79.000 G'nin üzerinde imkan sunuyor ve mikroskobik tozların bile havadan etkili bir şekilde ayrılmasını sağlayarak, 14 siklon hassas bir şekilde makinenin orta ekseni etrafına yerleştirildi.

Dyson mühendisleri, 0,3 mikron boyutundaki alerjenlerin bile %99,97'ni yakalamak ve daha temiz bir hava yaymak üzere tüm makine filtresini iyileştirmek için tek bir kapalı birim olarak motorun etrafına ön ve arka motor filtreleri yerleştirdi.

Bu arada mühendisler çalışma süresini uzatırken hızlı dönen Dyson dijital motor V10'a yeterli miktarda enerji sağlamayı hedefliyor. Bu düşünce neticesinde daha fazla enerji yoğunluğuna sahip, ancak daha hafif bir batarya kutusu geliştirdi. İyileştirilen elektronik ve batarya sistemi yönetimiyle birlikte bu batarya kutusu, yeni Dyson Cyclone V10TM kablosuz süpürgeye 60 dakikaya kadar emiş gücü sağlıyor. Makinede açma/kapatma düğmesi yerine bulunan tetiğe bastığınız anda motor çalışmaya başlıyor ve bir saniye kadar kısa bir süre içerisinde çalışma hızını artırıyor.

Yumuşak silindirli temizleyici başlık, sert zeminlerden eşzamanlı olarak büyük döküntüleri ve ince tozları temizliyor. Yumuşak dokuma naylon içerisinde yer alan büyük silindir büyük döküntüleri temizlerken, antistatik karbon elyaflı filamanlar ise ince tozları temizliyor. Doğrudan bağlı motor, uçtan uca temizlik sağlayarak silindirin içerisinde yer alıyor.