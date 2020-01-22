Dyson, Türkiye’deki ilk servis merkezini İstanbul’da açtı

İstanbul Ataşehir açılan Dyson Türkiye Servis Merkezi; Dyson ürünlerini yerinde test etme, deneyimleme ve satın alma fırsatı sunan mağaza alanı, uzman teknisyenleriyle hizmet veren servis bölümü ve ofis alanlarından oluşuyor.

Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç konuya ilişkin açıklamasında “Dyson olarak satış sonrasında kullanıcılarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ürünlerimizden en iyi şekilde fayda sağlamaya dair ipuçları ve öneriler sunarak, talepleri doğrultusunda yardım sağlayarak müşterilerimizin yanında olmaya öncelik veriyoruz. Dyson mühendisleri tarafından eğitilmiş teknisyenlerce desteklenen yeni Dyson Türkiye Servis Merkezi’nde servis talebiyle gelen kullanıcılarımıza kısa sürede hizmet verilirken, eski Dyson modellerine sahip kullanıcılarımıza en yeni teknolojilere sahip olmaları için özel fırsatlar da sunuluyor. Global Dyson standartlarında bir servis hizmeti ve müşteri deneyimi anlayışını Türkiye’de de hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

1995 yılından beri ürünleriyle Türkiye pazarında olan Dyson, 2018 yılı sonunda Dyson Türkiye ofisiyle operasyonlarını direkt olarak başlattı. 2019 yılı Nisan ayında Dyson V11 kablosuz süpürge, Dyson Airwrap saç şekillendirici ve Dyson Pure Hot+Cool hava temizleyici olmak üzere üç yeni ürününü tanıtan ve Türkiye operasyonunun başladığını duyuran Dyson; son olarak 21 Ocak’ta Türkiye’deki ilk servis merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Dyson Türkiye Servis Merkezi’nin açılmasıyla, Dyson’ın Türkiye’deki toplam çalışan sayısı 165 kişiye ulaştı. Yeni merkezde, servis talebiyle gelen kullanıcıların tüm istekleri uzman ekipler tarafından kısa sürede çözülerek ürünleri teslim ediliyor. 5 iş günü içerisinde tamir edilemeyecek ürünler için tüketicilere ödünç ürün desteği verilirken, İstanbul içindeki taleplerde ürün motor kuryeyle adresten alınıp 24 saat içinde tamir edilerek teslimatı sağlanabiliyor. Dyson, önümüzdeki dönemde kendi araçlarıyla müşteri lokasyonunda ürünü deneme, satın alma ve kurulum hizmetleri sunmaya da başlayacak.