Dyson, Türkiye operasyonlarına başladı
Dyson, son teknolojiye sahip üç yeni ürününü Türkiye pazarına sundu. 1995 yılından beri pazarda var olan şirket, geleceğin teknolojisini Türk tüketicilerle buluşturmak amacıyla 2018 sonu itibariyle kendi Dyson Türkiye ofisini kurarak ülkedeki operasyonlarını genişletti.
En yeni ürünlerin tanıtımı, Dyson Floor Care ve Robotik Başkan Yardımcısı John Churchill tarafından yapıldı. Churchill, “Türkiye’deki operasyonlarımızı genişletmek ve geleceğin teknolojisini Türk tüketicilerle buluşturmak bizim için heyecan verici. Türkiye, potansiyeli çok yüksek ve Dyson için oldukça önemli bir pazar” dedi.
1991 yılındaki kuruluşundan itibaren Dyson, geleceğin sorunlarını tespit etme ve bu sorunlara yönelik çözümler geliştirme konusuna odaklandı. Şirketin mühendisleri, evleri ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmaya yarayan akıllı ev teknolojileri ile aşırı ısının verdiği zarardan koruyarak stil sahibi saçlara sahip olmaya imkan veren kişisel bakım teknolojileri geliştiriyor; hava, toz, alerjen, bakteri ve havadan gelen mikroplar gibi sağlığı etkileyen unsurlar üzerinde çalışıyor.
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