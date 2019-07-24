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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.07.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Düşük seviye telefonlara WhatsApp müjdesi

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Düşük seviye telefonlara WhatsApp müjdesi

Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, bu kez KaiOS işletim sistemi yüklü cihazlara da destek vermeye başladı. Düşük donanımlı telefonların işletim sistemi olan KaiOS ile WhatsApp entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte kullanıcıların standart bir KaiOS telefona sahip olması, uygulamayı kullanması için yeterli olacak. Peki nedir KaiOS?

KaiOS, ABD merkezli bir şirket olan KaiOS Technologies'in sahip olduğu Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi. Firefox OS'un topluluk odaklı bir halefi olan Boot to Gecko'ya inşa edilmiştir. Web tabanlı bir platform olduğundan, KaiOS çalıştırmak için çok fazla güce ihtiyaç yoktur ve sadece 256 MB minimum hafıza gereksinimine sahiptir.

KaiOS, WhatsApp gibi modern uygulamaları hiç akıllı telefon sahibi olmayan insanlara ulaştırmayı vaat ediyor. Bu yüzden arayüzü fiziksel tuşlara ve dokunmatik olmayan ekranlara sahip cihazlar için tasarlanmış. Veri odaklı şirketlerin bundan yararlanabilmesini sağlamak için KaiOS 4G / LTE, ödemeler için NFC, Çift-SIM uyumluluğu ve Wi-Fi dahil olmak üzere tüm bağlantı seçeneklerini sunuyor.

Düşük seviye telefonlara WhatsApp müjdesi

Son olarak WhatsApp, KaiOS işletim sistemli cihazlara destek vermeye başladı. KaiOS ve Facebook işbirliği sonucu geliştirilen özel WhatsApp uygulaması, 256 MB ve üzerinde bulunan RAM'li cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. 

WhatsApp KaiOS sürümü uçtan uca şifreleme sunuyor, mesajlaşma ve sesli görüşme yapılabiliyor. Bununla birlikte bu tür telefonlarda ön kamera genelde olmadığı için görüntülü görüşme mevcut değil.

WhatsApp KaiOS sürümü ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkan JioPhone modelinde test edilmişti. Test sonrasında uygulama uyumlu olan diğer KaiOS cihazları için de indirmeye sunuldu.

Dünya genelinde KaiOS yüklü 100 milyonun üzerinde cihaz bulunuyor.

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