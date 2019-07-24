Düşük seviye telefonlara WhatsApp müjdesi
Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, bu kez KaiOS işletim sistemi yüklü cihazlara da destek vermeye başladı. Düşük donanımlı telefonların işletim sistemi olan KaiOS ile WhatsApp entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte kullanıcıların standart bir KaiOS telefona sahip olması, uygulamayı kullanması için yeterli olacak. Peki nedir KaiOS?
KaiOS, ABD merkezli bir şirket olan KaiOS Technologies'in sahip olduğu Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi. Firefox OS'un topluluk odaklı bir halefi olan Boot to Gecko'ya inşa edilmiştir. Web tabanlı bir platform olduğundan, KaiOS çalıştırmak için çok fazla güce ihtiyaç yoktur ve sadece 256 MB minimum hafıza gereksinimine sahiptir.
KaiOS, WhatsApp gibi modern uygulamaları hiç akıllı telefon sahibi olmayan insanlara ulaştırmayı vaat ediyor. Bu yüzden arayüzü fiziksel tuşlara ve dokunmatik olmayan ekranlara sahip cihazlar için tasarlanmış. Veri odaklı şirketlerin bundan yararlanabilmesini sağlamak için KaiOS 4G / LTE, ödemeler için NFC, Çift-SIM uyumluluğu ve Wi-Fi dahil olmak üzere tüm bağlantı seçeneklerini sunuyor.
Son olarak WhatsApp, KaiOS işletim sistemli cihazlara destek vermeye başladı. KaiOS ve Facebook işbirliği sonucu geliştirilen özel WhatsApp uygulaması, 256 MB ve üzerinde bulunan RAM'li cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.
WhatsApp KaiOS sürümü uçtan uca şifreleme sunuyor, mesajlaşma ve sesli görüşme yapılabiliyor. Bununla birlikte bu tür telefonlarda ön kamera genelde olmadığı için görüntülü görüşme mevcut değil.
WhatsApp KaiOS sürümü ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkan JioPhone modelinde test edilmişti. Test sonrasında uygulama uyumlu olan diğer KaiOS cihazları için de indirmeye sunuldu.
Dünya genelinde KaiOS yüklü 100 milyonun üzerinde cihaz bulunuyor.
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