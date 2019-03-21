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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.03.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Dünyayı kasıp kavuran Anthem'de kabus bitiyor

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Dünyayı kasıp kavuran Anthem'de kabus bitiyor

Oyunseverlerin merakla beklediği Anthem, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmış ve bir süre sonra sorunlarla gündeme gelmişti. Konuyla ilgi açıklama yapan BioWare Genel Müdürü Casey Hudson, 'Anthem'in bizi bu kadar zorlamasını beklemiyorduk' sözlerini kaydetti. Ancak kabus sona eriyor...

Electronic Arts'ın ümit vadeden açık dünya ve çoklu oyunculu aksiyon rol yapma oyunu olan Anthem, kapanma ve çökme gibi hatalarla karşı karşıya kalmış ve bunun sonucunda birçok oyuncu mağdur olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Hudson oyunun bu kadar zorluk çıkaracağını öngörmediklerini itiraf ederken, açıklamanın devamında şu satırlara yer verildi:

“Son birkaç hafta oldukça zor geçti. Lansman süreci beklediğimizden daha zordu. Ancak tekrar düşününce yeni büyük bir çevrimiçi oyunun yayınlanmadan önce bazı problemleri olabileceğini biliyorduk. Ayrıca bazı testler yaptık ve her şeyin hazır olduğundan emin olduk. Beklenmedik hatalar için de hazırlıklıydık. Birçoğunuzun oldukça eğlenceli olduğunu söylediği bir oyun yayınladık fakat milyonlarca insana sunulana kadar kendini belli etmeyen ciddi sorunlarımız da vardı. Çoğunuz gibi biz de oldukça hayal kırıklığına uğradık. İlk günlerde ben de sizlerle birlikte oradaydım ve oyundan alınan keyfi engelleyen sorunları duyunca ben de çok üzüldüm. Bunu oldukça kişisel algıladım ve bunlar bizim en büyük önceliklerimiz.”

Bunların yanında yaşanan sorunların gelecek güncelleme ile beraber çözüleceğini dile getiren Hudson, Anthem'e yeni hikaye ve özelliklerin ekleneceğini de söyledi.

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