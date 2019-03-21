Dünyayı kasıp kavuran Anthem'de kabus bitiyor
Oyunseverlerin merakla beklediği Anthem, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmış ve bir süre sonra sorunlarla gündeme gelmişti. Konuyla ilgi açıklama yapan BioWare Genel Müdürü Casey Hudson, 'Anthem'in bizi bu kadar zorlamasını beklemiyorduk' sözlerini kaydetti. Ancak kabus sona eriyor...
Electronic Arts'ın ümit vadeden açık dünya ve çoklu oyunculu aksiyon rol yapma oyunu olan Anthem, kapanma ve çökme gibi hatalarla karşı karşıya kalmış ve bunun sonucunda birçok oyuncu mağdur olmuştu. Konuyla ilgili konuşan Hudson oyunun bu kadar zorluk çıkaracağını öngörmediklerini itiraf ederken, açıklamanın devamında şu satırlara yer verildi:
“Son birkaç hafta oldukça zor geçti. Lansman süreci beklediğimizden daha zordu. Ancak tekrar düşününce yeni büyük bir çevrimiçi oyunun yayınlanmadan önce bazı problemleri olabileceğini biliyorduk. Ayrıca bazı testler yaptık ve her şeyin hazır olduğundan emin olduk. Beklenmedik hatalar için de hazırlıklıydık. Birçoğunuzun oldukça eğlenceli olduğunu söylediği bir oyun yayınladık fakat milyonlarca insana sunulana kadar kendini belli etmeyen ciddi sorunlarımız da vardı. Çoğunuz gibi biz de oldukça hayal kırıklığına uğradık. İlk günlerde ben de sizlerle birlikte oradaydım ve oyundan alınan keyfi engelleyen sorunları duyunca ben de çok üzüldüm. Bunu oldukça kişisel algıladım ve bunlar bizim en büyük önceliklerimiz.”
Bunların yanında yaşanan sorunların gelecek güncelleme ile beraber çözüleceğini dile getiren Hudson, Anthem'e yeni hikaye ve özelliklerin ekleneceğini de söyledi.
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