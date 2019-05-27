Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Okyanus suları derinlere sızıyor!
Yapılan yeni bir bilimsel araştırma, okyanus sularının yavaş yavaş dünyanın derinliklerine yolculuk yapmaya başladığını, diğer bir deyişle karaya sızdığını ortaya koydu. Peki bu ne anlama geliyor? Dünyayı ne bekliyor?
Okyanus suları kademeli olarak gezegenin altına sızıyor. Bunu ortaya çıkaran ise bir grup Norveçli bilim insanı... Verdikleri bir röportajda Dünya'nın gidişatını gözler önüne seren uzmanlar, okyanus sularındaki hareketliliğe dikkat çekerek, suların yavaş yavaş dünyanın altına girmeye başladığını kaydediyor. Peki bu ne anlama geliyor?
Okyanus sularının karanın altına çekilmesi, deniz seviyelerindeki yükselmeleri engelleyecek kadar hızlı değil; diğer yandan Geophysics dergisinde yayınlanan son araştırmaya göre okyanus sularının Dünya'nın katmanlarına drenaj oranının; 150 milyon yıl önce yani süper kıta Pangea'nın ayrıldığı zaman tavan yaptığı keşfedildi.
Okyanus sularının kademeli olarak karanın altına sızmasıyla birlikte 12 milyar yıl sonra okyanusların tamamen kuruması bekleniyor.
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