Dünya'ya düşen göktaşları nereden geliyor?

Yolu dünyaya düşen göktaşlarının, yani meteoritlerin kaynağı genellikle Mars ve Jüpiter arasında kalan Asteroit kuşağı oluyor. Bazen diğer göktaşlarıyla çarpışma sonucunda, bazen de yakınlarından geçen büyükçe bir gökcisminin kütleçekim etkisi nedeniyle yörüngelerini değiştirip farklı yönlere dağılabiliyorlar.

Gezegenimize çarpan göktaşlarının çoğu buraya bu şekilde ulaşıyor. Ancak farklı kaynaklardan gelenler de mevcut. Göktaşı parçasının yaşı ve kimyasal içeriğine bakarak nereden gelmiş olabileceğini belirlemek mümkün. Örneğin, Asteroit kuşağından geliyorsa yaşı güneş sisteminin şekillenmeye başladığı zamana denk gelir. Çünkü buradaki göktaşları, güneş sisteminin oluşması esnasında kullanılamayan, bir bakıma artık sayılabilecek gökcisimleri. Dolayısıyla buradan gelen bir göktaşının güneş sistemine yaşıt, yani 4,6-4,7 milyar yıl yaşlarında olması gerek.

Bunlar dışında bazen aydan Ay'dan ya da Mars'tan gelmiş olanlarına da rastlayabiliyoruz. Bunlar da genelde kuyrukluyıldız gibi gökcisimlerinin Au ya da Mars'a çarpmaları nedeniyle gezegen yüzeyinden kopup etrafa dağılan parçalar. Yaşlarıysa çok değişken olabilir. Örneğin 150 milyon yaşındaki bir Mars göktaşına rastlayabileceğimiz gibi çok daha eskisine de denk gelmek mümkün. Bu yüzden Mars'tan gelen göktaşının menşeini belirlemek için kimyasal özelliklerine göz atmak gerekiyor. Ay'dan gelenleriyse daha çabuk tanıyabiliyoruz. Çünkü insanlı Ay görevleri esnasında oradan birçok örnek topladık ve bunlardaki belirli minerallerin dikkat çekici oranlarda oluşu sadece Ay göktaşlarına özgü bir durum.