Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor
GeriTeknoloji Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
05.08.2019 - 07:06, Son Güncelleme:

Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.

Dünyada internet kullanımı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı.

Online istatistik portalı Statista'da yayımlanan raporlardan derlenen verilere göre, dünyada internet kullananların sayısı yükselmeye devam ediyor.

Bu yılın temmuz ayı itibarıyla dünyada internet kullanımı yüzde 56'ya yükselerek 4,33 milyar kişiye ulaştı. Doğu Asya bölgesi 1 milyar internet kullanıcısı ile zirvede yer alırken, Doğu Asya bölgesini 803 milyon ile Güney Asya bölgesi takip etti.

Türkiye'de 69 milyon kişi internet kullanıyor

Statista'da Mart 2019'da yayımlanan verilere göre, ülke bazında değerlendirildiğinde, Çin, 829 milyon kullanıcı sayısı ile internet kullanımında zirvede yer alıyor. Çin'i, 560 milyon ile Hindistan ve 292 milyon ile ABD takip ediyor.

Türkiye ise rapordaki verilere göre 69 milyon kullanıcı sayısı ile dünyada en çok internet kullanan 12. ülke olarak ön plana çıkıyor.

En hızlı internet Singapur'da 

Verilere göre, en hızlı interneti 195.88 Mbps hız ile Singapur kullanıyor. Singapur'u, 173,54 Mbps ile Hong Kong, 144,99 Mbps ile Güney Kore takip etti.

Online dünyada en çok kullanılan dil yüzde 25,2 ile İngilizce olurken, İngilizceyi yüzde 19,3 ile Çince ve yüzde 7,9 ile İspanyolca takip etti.

e-ticaret satışları artıyor

WhatsApp, 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu. WhatsApp'ı, 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile Facebook Messenger takip etti.

Facebook ise 2,4 milyar aylık aktif kullanıcısı ile en büyük sosyal ağ oldu.

Elon Musk, bütün dünyayı "online" yapmayı hedefliyor

Bu arada, neredeyse dünyanın diğer yarısının halen internete erişememesi, büyük girişimcilerin de iştahını kabartıyor.

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, devam eden projesi Starlik ile bütün dünyayı uydu ile internete bağlamak istiyor. Proje kapsamında geçen aylarda 60 uydu uzaya yollanırken, toplamda 12 bin uydunun proje kapsamında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Gelişme için 2030 Ajandası" raporuna göre de 2030 yılına kadar her yetişkinin dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişmesi hedefi bulunuyor.

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?