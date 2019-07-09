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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.07.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk siber saldırı algoritmasını geliştirdi

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Dünyanın ilk siber saldırı algoritmasını geliştirdi

Drone’lar, otomobiller, üretim tesisleri ve çok daha fazlasında kullanılan sensörler için geliştirilen güvenlik teknolojisi siber saldırıları tespit ediyor.

Sensör bazlı otomatik kontrolün drone’lar, araç içi cihazlar ve üretim tesisleri gibi günlük uygulamalarda giderek daha fazla yer bulması siber güvenlik alanındaki tedbirlere yönelik ihtiyacı artırıyor. Ölçüm için çok sayıda sensörü bir araya getiren mevcut sensör füzyon algoritmaları her ne kadar otomatik kontrol açısından kilit rol üstlense de bu algoritmaların güvenlik performansı herhangi bir şekilde kanıtlanamıyor. Mevcut algoritmaların karmaşıklığı ve bir değerlendirme ortamı yaratmanın güçlüğü nedeniyle algoritmaların saldırılara fiilen dirençli olduğu kanıtlanamadığı gibi hangi koşullar altında saldırıların görece kolaylıkla başarıya ulaşabileceği de ortaya konulamamış durumda. Günümüzün dijital dünyasında kritik önem taşıyan bu konuya yönelik çözüm geliştirmeyi hedefleyen Mitsubishi Electric, siber saldırılar sırasında sensör ölçümlerinde meydana gelen tutarsızlıkları tespit eden ve bu bakımdan dünyada bir ilk olduğuna inanılan bir sensör güvenliği teknolojisi geliştirdi. Yeni algoritmanın geliştirme çalışmalarına Japonya Ulusal Araştırma ve Kalkınma Ajansı’na bağlı Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Kuruluşu (NEDO) tarafından görevlendirilen özel bir birim tarafından kısmi destek sağlandı. 2020 yılından itibaren satışa sunulması hedeflenen teknolojinin geliştirme çalışmaları devam ediyor. 

Sensör ölçümlerinin kesinliğinden ödün verilmiyor

Mitsubishi Electric'in yeni algoritması, siber saldırıları ölçüm verilerinde yüzde 42’yi aşan tutarsızlıklara dayalı olarak belirliyor. Örneğin drone’ları hedef alan ultrasonik saldırılarda, yerkürenin çekim gücü veya yerçekimi sensör füzyon algoritmasındaki ara değerler kullanılarak iki ayrı hesaplama yapılıyor ve iki sonuç arasındaki fark tutarsızlık olarak kabul ediliyor. Bu algoritmada siber saldırılar, drone’ların otomatik kontrolünde kullanılan pusula, jiroskop ve akselerometre gibi çeşitli sensörlerden alınan ölçümler arasındaki tutarsızlıklara dayalı olarak tespit ediliyor. Sensör fonksiyon algoritmasının hesapladığı ara değerler kullanıldığı için algoritma kapsamında hesaplama hızından ve sensör ölçümlerinin kesinliğinden ödün verilmiyor. 

Yeni donanıma gerek kalmadan düşük maliyetle mevcut sisteme eklenebiliyor

Mitsubishi Electric aynı zamanda anormal sinyalleri münferiden drone’ların pusula, jiroskop ve akselerometre gibi her bir sensörüne ve ayrıca eşzamanlı olarak çoklu sensörlere uygulayan bir ileri değerlendirme ortamı oluşturdu. Bu ortam sayesinde Mitsubishi Electric, doğal fiziksel fenomenlerin yol açtığı sorunlarla siber saldırılardan kaynaklanan ölçüm tutarsızlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu teyit etti. Yeni sensör güvenlik teknolojisi, herhangi bir donanım eklenmesine ya da modifikasyona gerek kalmadan mevcut sensör sinyali işleme devrelerinde ilave yazılımla düşük maliyetli olarak uygulanabiliyor olmasıyla da büyük avantaj sağlıyor.

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