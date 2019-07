Dünyanın ilk kasiyersiz mağazasınun yapay zekası kandırılabilir mi?

Amazon Go'da kasiyer yok; her şey otomatik. Peki alışveriş nasıl yapılıyor? Öncelikle akıllı telefona Amazon Go uygulamasını indirmek ve kredi kartını bu uygulamaya eklemek gerekiyor. Bunun ardından bir barkod taraması yaptıktan sonra mağazada müşteri alışveriş yapmaya başlıyor. Kamera ve hareket sensörleriyle çalışan Amazo Go mağazasında, müşteri sepetine ürün attıktan sonra mağazadan çıkıp gidebiliyor.



Fatura müşterinin uygulamasına gönderiliyor. Müşteri bir ürünü alıp sepetine attıktan sonra, ürünü almaktan vazgeçtiği takdirde ne oluyor? Bu durumda müşteri ürünü rafa koyar koymaz, ürün bedeli iade ediliyor ve müşteri alışverişine devam ediyor. Amazon Go’da mağazada hiç çalışan yok mu? Mağazanın alkollü içecek bölümünde bir görevli var ve bu noktada kimlik kontrolü yapıyor. Zira, ABD’de 21 yaşından küçüklere alkollü içecek satışı yasak.



YAPAY ZEKASI KANDIRILABİLİR Mİ?



Donanımhaber Editörü Erdi Özüağ, Amazon Go'ya biraz daha farklı ürün kombinasyonları ile yapay zeka yönetimindeki dükkanı kandırmayı denedi. Sonuç ise oldukça şaşırtıcıydı. Videoyu bu sayfadan izleyebilirsiniz.