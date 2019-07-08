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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr
08.07.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk kasiyersiz mağazasınun yapay zekası kandırılabilir mi?

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Dünyanın ilk kasiyersiz mağazasınun yapay zekası kandırılabilir mi?

Amazon’un kasiyersiz mağazası Amazon Go, geçtiğimiz yıl kapılarını tüketicilere açtı. Tek bir kasiyeri bile bulunmayan mağazayı yapay zeka işletiyor. Peki Amazon Go'nun yapay zeka teknolojisini kandırabilmek mümkün mü?

Amazon Go'da kasiyer yok; her şey otomatik. Peki alışveriş nasıl yapılıyor? Öncelikle akıllı telefona Amazon Go uygulamasını indirmek ve kredi kartını bu uygulamaya eklemek gerekiyor. Bunun ardından bir barkod taraması yaptıktan sonra mağazada müşteri alışveriş yapmaya başlıyor. Kamera ve hareket sensörleriyle çalışan Amazo Go mağazasında, müşteri sepetine ürün attıktan sonra mağazadan çıkıp gidebiliyor.

Fatura müşterinin uygulamasına gönderiliyor. Müşteri bir ürünü alıp sepetine attıktan sonra, ürünü almaktan vazgeçtiği takdirde ne oluyor? Bu durumda müşteri ürünü rafa koyar koymaz, ürün bedeli iade ediliyor ve müşteri alışverişine devam ediyor. Amazon Go’da mağazada hiç çalışan yok mu? Mağazanın alkollü içecek bölümünde bir görevli var ve bu noktada kimlik kontrolü yapıyor. Zira, ABD’de 21 yaşından küçüklere alkollü içecek satışı yasak.

YAPAY ZEKASI KANDIRILABİLİR Mİ?

Donanımhaber Editörü Erdi Özüağ, Amazon Go'ya biraz daha farklı ürün kombinasyonları ile yapay zeka yönetimindeki dükkanı kandırmayı denedi. Sonuç ise oldukça şaşırtıcıydı. Videoyu bu sayfadan izleyebilirsiniz. 

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