Dünyanın ilk hava ve su soğutmalı hibrit belleği
Oyun tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli yeni donanımlar geliştiren bilgisayar firması, dünyanın ilk hava ve su soğutmalı hibrit belleğini piyasaya sundu.
Günümüzde video oyunlarının çok yüksek donanımlara ihtiyaç duyması ve cihazların aşırı ısınma sorununun çözülmesi oyun severlerin en büyük dertlerinden biri haline geldi. Bu ihtiyaçları karşılamak için AData tarafından geliştirilen bellek yüksek performansı ve hem hava hem de sıvı soğutmalı hibrit yapısı ile dikkat çekiyor.
XPG SPECTRIX serisi, şimdiye dek yapılmış sıvı ve hava soğutmasını birleştiren ilk bellek, 2666MHz ile 5000MHz hızları arasında çalışıyor. Yeni geliştirilen hibrit bellek 8, 16, 32 ve 64GB'lık farklı sürümler ile satışa sunuldu.
Birçok özelliği bulunan XPG Spectrix, overclock ön ayarlı seçenekleri ile geldiği için tek tuşla overlock yapma seçeneğiniz bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle