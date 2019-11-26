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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.11.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk düşük gecikmeli kablosuz oyuncu kulaklığı

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Dünyanın ilk düşük gecikmeli kablosuz oyuncu kulaklığı

ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın PC, PlayStation, Xbox, akıllı cihazlar ve el konsolu modunda Nintendo Switch ile kararlı kablosuz bağlantı için 2,4 GHz USB-C bağlantı aygıtı kullanan ilk kulaklığı olan ROG Strix Go 2.4’ü duyurdu.

Hafif yapıdaki Strix Go 2.4, hızlı şarj olmasının yanı sıra kesintisiz oyun maratonları için uzun pil ömrü sunuyor. Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip bir mikrofon bulunan kulaklıkta, uygun bas düzeyiyle ve zengin seslerle etkileyici oyun ve dinleme deneyimi sunan 40 mm ASUS Essence Sürücüleri bulunuyor. 

Düşük gecikmeli kablosuz 2,4 GHz USB-C bağlantı aygıtı ve 3,5 mm jak ile çok sayıda platformla uyum

Bluetooth bağlantısında dikkat dağıtıcı gecikmeler yaşanabiliyor. ROG Strix Go 2.4 ile bu sorun ortadan kalkıyor. Dünyanın ilk USB-C 2,4 GHz RF teknolojisi ve çift anten bir araya gelerek gecikmesiz ses aktarımı sağlıyor. Ürün bu sayede mobil oyuncular veya el konsolu modunda Nintendo Switch için en önde gelen kulaklık haline geliyor. Strix Go 2.4 evde konsol veya PC ile oyun oynamak için de ideal. 20 metreye kadar menzil sayesinde oyuncular odada istedikleri gibi hareket edebiliyor veya hiçbir notayı kaçırmadan evde dolaşabiliyor.

Yeni kulaklık ayrıca 3,5 mm jak ile Xbox One ve diğer cihazlara uyum sağlıyor. Bu bağlantı, pil bittiğinde de kullanışlı bir alternatif yöntem sunuyor. 

290 g ağırlık ve taşıma çantasıyla hareket halindeyken rahatça kullanım

Yalnızca 290 g ağırlığındaki ROG Strix GO 2.4 uzun oyun maratonlarında rakipsiz rahatlık sunan son derece hafif bir oyuncu kulaklığı. Strix Go 2.4 katlanabilir tasarımı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Ürünle birlikte gelen kullanışlı taşıma çantası kulaklığı ve ilgili diğer aksesuarları düzenli tutmanızı ve korumanızı sağlıyor. 

Yapay zeka destekli sektör lideri mikrofon ile oyun içinde net iletişim

ROG Strix Go 2.4 oyun içinde net iletişim kurabilmeniz için yapay zeka destekli sektör lideri gürültü engelleme özelliğine sahip bir mikrofona sahip. 50 milyon kayıtlık derin öğrenim veri tabanından ve binlerce saatlik eğitimden yararlanan algoritma, çevresel seslerin %95’ini tanımlayıp engelliyor. Bu akıllı teknoloji sayesinde klavye gürültüsünden arka plandaki insan seslerine kadar her türlü ses büyük ölçüde ortadan kalkıyor ve oyun içinde diğer oyuncularla net iletişim kurulabiliyor.

Çıkarılabilir, çift yönlü mikrofona ek olarak hareket halindeyken kullanım için bir de gizli mikrofon bulunuyor. Her iki mikrofon da yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisine sahip, ayrıca Discord ve TeamSpeak gibi önde gelen iletişim sağlayıcıların sertifikalarını da taşıyor. 

Etkileyici hızda şarj ve kesintisiz oyun için 25 saate kadar toplam pil ömrü

ROG Strix Go 2.4, 5 V/900 mA girişe destek veren bir şarj yongasına sahip. Böylece şarj süresi büyük ölçüde azalıyor. 15 dakikalık şarj ile üç saate kadar kullanım mümkün olurken, toplamda 25 saate kadar kesintisiz pil ömrü sunuluyor. Bu da gerçek kullanımda kulaklılığı günlerce şarj etmeden oyun oynanabiliyor. 

Özel hava geçirmez bölmeler ve 40 mm ASUS Essence sürücüleriyle zengin, net sesler ve derin baslar

Özel hava geçirmez bölüm tasarımı ve 40 mm ASUS Essence sürücüleriyle ROG Strix Go 2.4, son derece zengin, net sesler ve uygun bas düzeyi sunuyor. Bu sistem, oyuncuları sanal dünyanın içine çeken ses deneyimi oluşturuyor, müzik ve podcast gibi içeriklerin olması gerektiği gibi dinlenmesini sağlıyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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