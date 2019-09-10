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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.09.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk 4K ve OLED çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Türkiye'de satışa çıktı

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Dünyanın ilk 4K ve OLED çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Türkiye'de satışa çıktı

Zenbook serisinde geçtiğimiz yıl Zenbook Pro UX580 ile ilk kez screenpad teknolojisini tanıtan ASUS kullanıcılarından olumlu dönüşlerin ardından Screenpad teknolojisini daha da geliştirerek çift ekranlı yeni Zenbook Pro Duo'yu ortaya çıkardı. Cihaz, dünyanın ilk 4K OLED çift ekranlı bilgisayarı olma özelliği taşıyor.

15.6 inçlik standart bir dizüstü bilgisayara 14” boyutunda ikinci bir ekran konumlandıran ASUS, bu iki ekranda da 4K(Ultra HD) kalitesinde görüntü ve multitouch ile üst seviye bir dokunmatik panel sunarak dünyada bir ilk olan bu teknolojiyi ortaya çıkardı.

Özellikle içerik üreticileri ve tasarımcılar için ekran teknolojilerinin ve renk doğruluk oranlarının önemini bildiklerine vurgu yapan yetkililer, son kullanıcıya 4K OLED, dokunmatik bir ana ekranla çalışmanın ayrıcalığını sunduklarını aktardı. Mümkün olan en canlı, en gerçekçi renkleri göstermek için ZenBook Pro Duo’nun   % 100 DCI-P3 kapsama alanına sahip ve %133 sRGB oranı ile olağanüstü geniş bir renk gamını desteklediği aktarıldı.

Screenpad Plus ile ilgili önemli teknik detaylar şu şekilde; 4K ikincil dokunmatik ekran, bir dizi kullanışlı yerleşik uygulama üretkenliği artırmaya yardımcı olması amaçlanmış. Hızlı Anahtar, karmaşık klavye sekanslarının tek dokunuşla otomasyonuna izin verirken, El Yazısı metni sezgisel olarak girmenize olanak sağlıyor. Ana ekran ve ScreenPad Plus arasındaki sezgisel etkileşimler için App Switcher, ViewMax ve Task Swap gibi kullanışlı hızlı kontroller de bulunuyor. Görev Grubu, tek bir dokunuşla birden fazla görevi açarak çalışma moduna geçmenizi sağlıyor. Ana ekranda çalışırken daha fazla alan sağlamak için uygulamaları veya uygulama içi araç çubuklarını ScreenPad Plus'a sürükleyebilirsiniz.

Dünyanın ilk 4K ve OLED çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Türkiyede satışa çıktı

Kullanılan, dokunmatik ve 4K görüntü kalitesine sahip 2 ekran teknolojisiyle beraber, cihaz ikonik zen tasarımı ve metal kasasıyla da öne çıkıyor. Tamamı alüminyum kaplama olan cihaz için ASUS yetkilileri dışarıdan bakıldığında hem geleneksel hem de sofistike bir tasarıma sahip. Buna ek olarak yapılan açıklamanın devamında her iki dokunmatik ekranın kalem girişini desteklediği ve ScreenPad Plus’un yazma veya çizim için son kullanıcıya üstün ergonomi sunduğu belirtildi. 

4K görüntü kalitesine sahip dokunmatik OLED ekran teknolojileri ile geniş bir kullanıcı kitlesini hedeflediklerini belirten ASUS, donanım tarafında da bu bilgisayarın kullanım çeşitliliğini maksimuma çıkartmayı planladıklarını ve bu yüzden üst seviye bir donanım inşa ettiklerini belirtti. 9.nesil Intel işlemcilerle güçlendirilen cihazda aynı zamanda NVIDIA’nın oyuncular için geliştirdiği son teknolojisi olan RTX20 serisi ekran kartı bulunuyor. Firmanın, RTX2060 ekran kartı ve son nesil işlemcinin yanına PCIEG NVME  M.2 SSD ile en hızlı depolama çözümünü sunmayı hedefledikleri aktarılırken 32GB’lık Ram kapasitesi ile cihazın tüm ağır ve eş zamanlı işlerde ve tüm oyunlarda tam performansta çalışmasının sağlanacağı belirtildi. 

Hem donanım, hem tasarım hem de en yenilikçi teknolojileri bünyesinde barından yeni ASUS Zenbook Pro Duo teknoloji marketlerde Türk tüketicilerinin karşısına çıkmış durumda.

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