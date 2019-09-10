Dünyanın ilk 4K ve OLED çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Türkiye'de satışa çıktı

15.6 inçlik standart bir dizüstü bilgisayara 14” boyutunda ikinci bir ekran konumlandıran ASUS, bu iki ekranda da 4K(Ultra HD) kalitesinde görüntü ve multitouch ile üst seviye bir dokunmatik panel sunarak dünyada bir ilk olan bu teknolojiyi ortaya çıkardı.

Özellikle içerik üreticileri ve tasarımcılar için ekran teknolojilerinin ve renk doğruluk oranlarının önemini bildiklerine vurgu yapan yetkililer, son kullanıcıya 4K OLED, dokunmatik bir ana ekranla çalışmanın ayrıcalığını sunduklarını aktardı. Mümkün olan en canlı, en gerçekçi renkleri göstermek için ZenBook Pro Duo’nun % 100 DCI-P3 kapsama alanına sahip ve %133 sRGB oranı ile olağanüstü geniş bir renk gamını desteklediği aktarıldı.

Screenpad Plus ile ilgili önemli teknik detaylar şu şekilde; 4K ikincil dokunmatik ekran, bir dizi kullanışlı yerleşik uygulama üretkenliği artırmaya yardımcı olması amaçlanmış. Hızlı Anahtar, karmaşık klavye sekanslarının tek dokunuşla otomasyonuna izin verirken, El Yazısı metni sezgisel olarak girmenize olanak sağlıyor. Ana ekran ve ScreenPad Plus arasındaki sezgisel etkileşimler için App Switcher, ViewMax ve Task Swap gibi kullanışlı hızlı kontroller de bulunuyor. Görev Grubu, tek bir dokunuşla birden fazla görevi açarak çalışma moduna geçmenizi sağlıyor. Ana ekranda çalışırken daha fazla alan sağlamak için uygulamaları veya uygulama içi araç çubuklarını ScreenPad Plus'a sürükleyebilirsiniz.





Kullanılan, dokunmatik ve 4K görüntü kalitesine sahip 2 ekran teknolojisiyle beraber, cihaz ikonik zen tasarımı ve metal kasasıyla da öne çıkıyor. Tamamı alüminyum kaplama olan cihaz için ASUS yetkilileri dışarıdan bakıldığında hem geleneksel hem de sofistike bir tasarıma sahip. Buna ek olarak yapılan açıklamanın devamında her iki dokunmatik ekranın kalem girişini desteklediği ve ScreenPad Plus’un yazma veya çizim için son kullanıcıya üstün ergonomi sunduğu belirtildi.

4K görüntü kalitesine sahip dokunmatik OLED ekran teknolojileri ile geniş bir kullanıcı kitlesini hedeflediklerini belirten ASUS, donanım tarafında da bu bilgisayarın kullanım çeşitliliğini maksimuma çıkartmayı planladıklarını ve bu yüzden üst seviye bir donanım inşa ettiklerini belirtti. 9.nesil Intel işlemcilerle güçlendirilen cihazda aynı zamanda NVIDIA’nın oyuncular için geliştirdiği son teknolojisi olan RTX20 serisi ekran kartı bulunuyor. Firmanın, RTX2060 ekran kartı ve son nesil işlemcinin yanına PCIEG NVME M.2 SSD ile en hızlı depolama çözümünü sunmayı hedefledikleri aktarılırken 32GB’lık Ram kapasitesi ile cihazın tüm ağır ve eş zamanlı işlerde ve tüm oyunlarda tam performansta çalışmasının sağlanacağı belirtildi.

Hem donanım, hem tasarım hem de en yenilikçi teknolojileri bünyesinde barından yeni ASUS Zenbook Pro Duo teknoloji marketlerde Türk tüketicilerinin karşısına çıkmış durumda.