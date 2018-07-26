Dünyanın ilk 4K G-SYNC HDR oyuncu monitörü Türkiye'de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
26.07.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk 4K G-SYNC HDR oyuncu monitörü Türkiye'de

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Dünyanın ilk 4K G-SYNC HDR oyuncu monitörü Türkiye'de

ASUS ROG, dünyanın ilk 4K HDR ve DisplayHDR 1000 sertifikası olan oyuncu monitörü olma özelliğine sahip ROG Swift PG27UQ'yu Türkiye'de tanıttı. Monitör ağustos ayında satışta olacak.

Oyunculara ürettiği özel ürünleriyle birçok ilke imza atan ASUS ROG, PG27UQ ile dünyada ilk defa 4K HDR deneyimini oyuncu monitörlerine taşıyor. 27 inç boyuta, 3840x2160 (UHD) çözünürlüğe ve hız aşırtma özelliği ile 144Hz tazeleme oranına sahip olan ROG Swift PG27UQ, NVIDIA G-SYNC teknolojisiyle kullanıcılarını yeni bir oyun deneyimiyle buluşturuyor.
 
NVIDIA G-SYNC teknolojisi

ROG Swift PG27UQ, geleneksel monitörlerle kıyaslandığında, insan gözünün görebildiği netliğe en yakın kaliteyi ve renk aralığını sunan NVIDIA G-SYNC HDR teknolojisinden güç alıyor ve standart monitörlerin çok üstünde olan 1000cd/m tepe parlaklık derecesi ile üst seviyede görüntü kalitesi sunuyor.

Dünyanın ilk 4K G-SYNC HDR oyuncu monitörü Türkiyede


144Hz tazeleme yenileme hızıyla 4K UHD görüntü kalitesi

4K UHD (3840x2160) içerikleri 144Hz tazeleme hızıyla sunan ilk oyuncu monitörü ROG Swift PG27UQ, NVIDIA'nın G-SYNC teknolojisiyle birlikte oyunculara pürüzsüz bir görüntü kalitesi sunuyor. G-SYNC teknolojisi sayesinde ekranda yırtılma veya bölünme gibi sorunlardan yazılımsal çözümlerde olduğu gibi herhangi bir performans kaybı olmadan arınan monitör, 384 noktadan dinamik olarak kontrol edilen LED arka ışıklarıyla karanlık sahnelerin daha zengin ve doğal görünmesi için yüksek kontrast sunuyor.
 
Sinema standardında DCI-P3 renk aralığı

Her bir modeli özel olarak 3.0'dan az bir ∆E (Delta-E) renk farkı değeri sunacak şekilde kalibre edilen monitör, Quantum Dot teknolojisi ve IPS ekranıyla daha parlak görüntü sunarken DCI-P3 renk aralığı standardının yüzde 97'sini ve AdobeRGB renk aralığının da yüzde 99'unu kapsayarak daha gerçekçi renkler ve geniş görüntüleme açısı sunuyor.
 
Dünyanın ilk DisplayHDR 1000 sertifikalı oyuncu monitörü

ROG Swift PG27UQ aynı zamanda profesyoneller, içerik üreticileri ve genel kullanıcılar için parlaklık, renk aralığı ve bit derinliği gibi HDR kalitesini belirleyen kriterleri inceleyen DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip olan ilk oyuncu monitörü olma özelliğine de sahip.
 
ROG Swift PG27UQ, ağustos ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

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