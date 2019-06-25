'Dünya'nın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla almayı hedefliyoruz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Dünya'nın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla almayı hedefliyoruz'
GeriTeknoloji 'Dünya'nın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla almayı hedefliyoruz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
25.06.2019 - 06:56, Son Güncelleme:

'Dünya'nın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla almayı hedefliyoruz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Dünya'nın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla almayı hedefliyoruz'

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Duysal, Türkiye'deki en küçük uyduyu göndereceklerini belirterek, dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla almayı hedeflediklerini söyledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Muzaffer Duysal, dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla otonom bir şekilde almayı hedeflediklerini belirterek, "2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabileceği haberini gururla şimdiden vermek istiyorum." dedi.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta ikinci olan BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, üniversitenin Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda "Başarı Tesadüf Değildir" söyleşisi gerçekleştirdi.

Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğin açılış konuşmasında, üniversitelerin kendi kendilerine bir yol çizmeleri ve bu yolda mesafe almaları gerektiğini söyledi.

Şehirlerin de belli stratejileri, hedefleri ve yollarının olması gerektiğini vurgulayan Bektaş, "Zonguldak büyük potansiyel. Farkında değiliz ama rakamlara ve dış gözlemcilere baktığımızda Zonguldak ihmal edilebilecek durumda değil." dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Grizu-263 Uzay Takımı'na destek verdiklerini ifade ederek, "Takımımızın bu yıl da kazandığı dünya ikinciliği bizi ziyadesiyle mutlu etti, çünkü yukarılara tırmanmak kolaydır ama orada durmak ve yer edinmek çok daha zordur. Bizim takımımız da bunu başarıyor." diye konuştu. 

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise öğrenciler sayesinde "başarının belli yerlerden çıktığı" algısının yıkıldığını dile getirerek, "Emeğinizi, mücadelenizi, hayallerinizi ortaya koyduğunuz zaman başarı her yerden çıkabilir. Onlar da bunu gösterdikleri için birçok kapıyı araladılar. Onlarını başarısı sayesinde üniversitemizde pek çok grup ortaya çıktı ve çeşitli yarışmalara katılmaya başladılar." şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki en küçük uyduyu göndereceğiz"

Takım kaptanı Muzaffer Duysal da geçen yıl 15 kişilik olan takımlarını 33 kişiye yükselttiklerini ve farklı sınıflardan öğrenciler dahil ederek projenin ilerlemesini hedeflediklerini anlattı.

Bir "pocketqube" yani cep uydusu yaptıklarını aktaran Duysal, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 santimetrelik bir uydu tasarlıyoruz, tasarım süreci bitmek üzere. 2020 yılında Amerika veya Yeni Zelanda'dan fırlatılacak. 500 kilometrelik yörüngede 3 yıl kalacak bir uydu projesi. Bunun şu an birinci yılını tamamladık. Pocketqube projesi takvimle eş değer gidiyor. 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor ve fırlatıcı firmayla anlaşması yapıldı. 2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabileceği haberini gururla şimdiden vermek istiyorum. Bunun dışında pocketqube projesinde şöyle bir güzellik var; uydu projemizde yer istasyonu kuracağız. Hem kendi uydumuz hem de uzaydaki 500 kilometrelik yörüngedeki bütün uyduları dinleyebilecek altyapı kabiliyetine sahip bir yer istasyonu olacak. Bunun tasarımları gerçekleştirildi, siparişleri verildi. Bir ay içerisinde açılışı yapılacak, çalışmalarımız son derece iyi gidiyor."

Türkiye'deki en küçük uyduyu göndereceklerini belirten Duysal, "Bu çok değerli. 5 santimetrelik uyduda üreteceğiniz güç sınırlı olduğu için dünyada da sayılı projelerden biri olacak. Dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla uzaydan otonom bir şekilde almayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız zaman dünyada ilk olacağız. Bu becerinin ticari boyut kazandırılıp, katmadeğeri yüksek uzay alanında ticarileştirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız düzenlenen CanSat'ta, California, Arizona State ve Manchester gibi çeşitli üniversitelerin katıldığı 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis Takımı birinciliği, Grizu-263 Uzay Takımı ise ikinciliği elde etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?