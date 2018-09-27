Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan kitap!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
27.09.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan kitap!

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Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan kitap!

Satış Eğitmeni ve Danışman Ümit Ünker, yeni kitabı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünker, kitap okuma alışkanlıklarını değiştireceği iddiasıyla yola çıktığı ve “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisini kullandığı yeni kitabında okuyucuya farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Şimdiye kadar verdiği seminerler ve eğitimlerle tanınan; TEDi Eğitim’in kurucusu Ümit Ünker, son kitabıyla dikkat çekti. Ünker;  kendine ait yazılımı, mobil uygulaması ve “Artırılmış Gerçeklik” prodüksiyonu ile kapağından iç görsellerine kadar baştan sona “Değer Odaklı Satış” kitabı ile okuma alışkanlığına yeni bir boyut getirmeyi hedefliyor.

İş dünyasının “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisi ile hazırlanan kitabı;  okuyucunun akıllı cihazlar aracılığıyla sanal ortamı canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissetmesini ve yaşamasını sağlıyor. Kitabin içindeki AR Teknolojisini (Artırılmış Gerçeklik) aynı anda 1 milyon kişi eş zamanlı olarak  deneyimleyebiliyor. 

Artırılmış Gerçeklik videoları sürekli güncellenen kitap, bu özelliği ile dinamikliğini korumaya devam ediyor. “Değer Odaklı Satış” içindeki sayfalara kişiselleştirilmiş reklam alabilme özelliğiyle de öne çıkıyor. 

Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan kitap

“Fiyat insanların ödediği ‘değer’ ise satın aldıkları şeydir” mottosuyla yola çıkan “Değer Odaklı Satış” satın alma sürecinde hemen herkesin kendisine sorduğu “Buna değer mi?” sorusuna ve “Değer” kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Satışı “değer” noktasında ele alan kitap; yeni nesil müşteri tiplerinden satış profesyonellerinin sırrı olan dokuz hiptonik satış tekniğine,  iletişim mesafelerinden  yalanı yakalamanın yollarına, iyi bir konuşmacı olmanın sıralarından beyin türlerine, drama tekniğinden ikna psikolojisine kadar pek çok konuyu ele alıyor.

Satışla ilgisi olmadığı düşünülen pek çok konunun satışla içiçe olduğunu gözler önüne seren kitap okuyucuya, eşsiz  bir deneyim yaşatmanın yanı sıra;  ilginç bilgilerle dolu bir yolculuk yaşatmayı vaat ediyor.

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