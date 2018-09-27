Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan kitap!
Satış Eğitmeni ve Danışman Ümit Ünker, yeni kitabı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünker, kitap okuma alışkanlıklarını değiştireceği iddiasıyla yola çıktığı ve “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisini kullandığı yeni kitabında okuyucuya farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Şimdiye kadar verdiği seminerler ve eğitimlerle tanınan; TEDi Eğitim’in kurucusu Ümit Ünker, son kitabıyla dikkat çekti. Ünker; kendine ait yazılımı, mobil uygulaması ve “Artırılmış Gerçeklik” prodüksiyonu ile kapağından iç görsellerine kadar baştan sona “Değer Odaklı Satış” kitabı ile okuma alışkanlığına yeni bir boyut getirmeyi hedefliyor.
İş dünyasının “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisi ile hazırlanan kitabı; okuyucunun akıllı cihazlar aracılığıyla sanal ortamı canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissetmesini ve yaşamasını sağlıyor. Kitabin içindeki AR Teknolojisini (Artırılmış Gerçeklik) aynı anda 1 milyon kişi eş zamanlı olarak deneyimleyebiliyor.
Artırılmış Gerçeklik videoları sürekli güncellenen kitap, bu özelliği ile dinamikliğini korumaya devam ediyor. “Değer Odaklı Satış” içindeki sayfalara kişiselleştirilmiş reklam alabilme özelliğiyle de öne çıkıyor.
“Fiyat insanların ödediği ‘değer’ ise satın aldıkları şeydir” mottosuyla yola çıkan “Değer Odaklı Satış” satın alma sürecinde hemen herkesin kendisine sorduğu “Buna değer mi?” sorusuna ve “Değer” kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor.
Satışı “değer” noktasında ele alan kitap; yeni nesil müşteri tiplerinden satış profesyonellerinin sırrı olan dokuz hiptonik satış tekniğine, iletişim mesafelerinden yalanı yakalamanın yollarına, iyi bir konuşmacı olmanın sıralarından beyin türlerine, drama tekniğinden ikna psikolojisine kadar pek çok konuyu ele alıyor.
Satışla ilgisi olmadığı düşünülen pek çok konunun satışla içiçe olduğunu gözler önüne seren kitap okuyucuya, eşsiz bir deneyim yaşatmanın yanı sıra; ilginç bilgilerle dolu bir yolculuk yaşatmayı vaat ediyor.
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