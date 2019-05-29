Dünyanın en tehlikeli dizüstü bilgisayarı satışa çıktı
Dışarıdan sıradan bir laptop'a benzese de aslında içinde bir kullanıcının saçını başını yoldurtacak pek çok zararlı barındırıyor. İşte karşınızda dünyanın en 'zehirli' bilgisayarı...
Çinli Guo O Dong, bir şekilde zaman içinde zararlı yazılımları bir dizüstü bilgisayarda topladı ve 'dünyanın em tehlikeli dizüstü bilgisayarı' adı altında satışa sundu. İçerisinde çok tehlikeli sayılabilecek altı bilgisayar virüsü bulunduran cihaz, New York merkezli bilgisayar güvenliği firması DeepInstinct ile birlikte oluşturuldu. Açık artırmaya sunulan laptop'un fiyatı haberi hazırladığımız saat 09.10 sularında 1 milyon 345 bin dolar seviyelerindeydi.
10.2 inç'lik bir ekranla gelen cihazda Windows XP SP3 işletim sistemi kurulu. Cihazda bulunan zararlı virüsler ise şöyle:
- ILOVEYOU
- MyDoom
- SoBig
- WannaCry
- DarkTequila
- BlackEnergy
Özellikle WannaCry, 150'yi aşkın ülkeye yayılıp 200 binin üzerinde bilgisayara sızmasıyla oldukça ünlü bir zararlı ve onsuz dünyanın tehlikeli bilgisayarı elbette oluşturulamazdı. ILOVEYOU isimli zararlı ise geçmiş yıllarda 500 bini aşkın cihaza bulaşmış ve 15 milyar dolarlık zarara yol açmıştı.
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