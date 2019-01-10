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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
10.01.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Dünyanın en pahalı boşanması zenginler listesini değiştirebilir

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Dünyanın en pahalı boşanması zenginler listesini değiştirebilir

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile yazar eşi MacKenzie Bezos'un 25 yılllık evliliklerini bitirme kararının, dünyanın en zengin kadınları ve erkekleri listelerinde sıralamayı değiştirmesi bekleniyor.

137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, servetini boşandığı eşiyle yarı yarıya bölüşmesi halinde dünyanın en zengin insanı bir kez daha Microsoft'un kurucusu Bill Gates olacak.

MacKenzie Bezos ise servetin yarısına sahip olursa, kozmetik devi L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers'i geçerek 68,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını haline gelecek.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'ün Milyarderler Endeksi'ne göre Meyers'in kişisel serveti 45,6, Bill Gates'in serveti ise 93 milyar dolar.

Ayrılma kararlarını dün Twitter'dan "Uzun bir sevgi arayışı ve ayrılık denemesinden sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik" diyerek duyuran Bezos çifti servet paylaşımı konusunda yorum yapmadı.

Ancak New York'taki Rower LLC hukuk şirketinden Karin Lundell, ayrı bir düzenleme yapılmadığı taktirde servetin eşit olarak bölüşülmesinin hemen hemen kesin olduğunu söyledi.

Amazonun patfonu Jeff Bezos eşinden boşanıyor
Amazon'un patfonu Jeff Bezos eşinden boşanıyor

25 yıl önce kurulan Amazon, bu hafta başında Microsoft'u geride bırakarak borsada işlem gören en değerli şirket olmuştu.

'25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik yine evlenirdik'

54 yaşındaki Jeff Bezos ve 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, Twitter'daki açıklamalarında şöyle dedi:

"Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve evli olduğumuz her bil yıl için minnetarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik bile hepsini yeniden yapardık. Birlikte, evli bir çift olarak müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız."

Çiftin biri evlatlık olmak üzere dört çocukları var.

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