Dünyanın en pahalı alan adları: Fiyatları dudak uçuklatıyor
İnternet sitenizin olmasını istiyorsanız yapacağınız ilk iş bir alan adı satın almak olacak. Alan adlarının fiyatı genel olarak uygun olsa da, bazı alan adları var ki fiyatları gerçekten de cepleri yakıyor. İşte dünyanın en pahalı alan adları...
Dikkat çekici alan adlarını yıllar öncesinden satın alan ve bunu fırsata dönüştüren kişiler, günümüzde dikkat çekici projelere imza atmak isteyen firmalara bu alan adlarını oldukça yüksek fiyatlar karşılığında satıyorlar.
İşte fiyatıyla dudak uçuklatan alan adları:
Investing.com – 2.4 Milyon dolar
social.com – 2.6 Milyon dolar
creditcards.com – 2.7 Milyon dolar
shopping.de – 2.8 Milyon dolar
candy.com – 3 Milyon dolar
clothes.com – 4.9 Milyon dolar
toys.com – 5.1 Milyon dolar
slots.com – 5.5 Milyon dolar
diamond.com – 7.5 Milyon dolar
porn.com – 9.5 Milyon dolar
fund.com – 10 Milyon dolar
sex.com – 13 Milyon dolar
Insure.com — 16 Milyon dolar
360.com – 17 Milyon dolar
internet.com – 18 Milyon dolar
Voice.com – 30 Milyon dolar
PrivateJet.com – 30.18 Milyon dolar
VacationRentals.com – 35 Milyon dolar
Insurance.com – 35.6 Milyon dolar
CarInsurance.com – 49.7 Milyon dolar
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