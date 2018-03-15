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    Dünyanın en minik bilgisayarı Raspberry Pi 3 tanıtıldı

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 08:57 | Son Güncelleme:

    Raspberry’nin yeni modeli Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı. Yeni model, eskiye göre çok daha iyi WiFi desteği sunuyor.

    Raspberry, bu uzun bekleyişin ardından yeni Raspberry Pi 3 Model B+ modelini duyurdu.2016’da duyurulan Raspberry Pi 3 Model B’ye göre özellikle kablolu ve kablosuz internet bağlantısı noktasında gelişme sağlıyor. Eski modele göre işlemci hızında 200 MHz’lik bir artış yakalayan Raspberry Pi 3 Model B+, kablolu ve kablosuz bağlantı noktasında önceki modele göre 3 kat daha hızlı çıkış sunabiliyor.

    Raspberry Pi 3 Model B+’ın donanım özellikleri şu şekilde:

    1.4 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci (64-bit)
    Çift bant 802.11ac Kablosuz LAN
    Bluetooth 4.2 desteği
    USB 2.0 üzerinden Gigabit Ethernet desteği
    PoE HAT ile Ethernet üzerinden güç desteği
    USB Yığın depolama önyüklemesi

    Raspberry Pi 3 Model B+’da bulunan 5 Ghz’lik WiFi desteğinin, nesnelerin interneti (IoT) için varsayılan hale gelmeye başlayan 2.4 Ghz’dan kurtulmasını sağlaması bekleniyor. Yalnızca bilgisayar olarak kullanılmasının yanında çeşitli nesnelerle entegre bir şekilde çalışmasını da sağlayabileceğiniz Raspberry Pi Model 3 B+, bir önceki modeliyle aynı fiyattan satışa sunuluyor. 35 dolardan satışa çıkacak mini bilgisayar, üzerinde bulunan HDMI, USB gibi çıkışları sayesinde bir monitöre bağlayıp internetteki tüm aktivitelerinizi gerçekleştirmenize olanak tanıyor.

    Etiketler: raspberry pi 3 , bilgisayar , teknoloji
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