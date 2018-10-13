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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.10.2018 - 07:33, Son Güncelleme:

Dünyanın en küçük oyuncu bilgisayarı: Razer Blade 15

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Dünyanın en küçük oyuncu bilgisayarı: Razer Blade 15

Razer'ın yaklaşık 6 ay önce piyasaya sürdüğü ve oyunculardan ilgi gören dizüstü bilgisayarı Razer Blade 15'in yeni sürümü geliyor.

Yeni Razer Blade 15 temel model, dünyanın en küçük 15,6 inçlik oyun dizüstü bilgisayarı formuyla daha fazla depolama alanı isteyen kullanıcılara yönelik tasarlandı. Mevcut gelişmiş modele katılacak olan bu yeni temel model, Razer Blade 15 ürün yelpazesinde iki farklı ürün gamının oluşmasını da sağladı.

İçerisinde m.2 SSD + 2,5 inç HDD'ye sahip çift depolama yapılandırması bulunan Razer Blade 15 modeli, geniş depolama kapasitesi sağlarken hızda da gözle görülür bir fark yaratıyor. Daha fazla depolama alanı arayan kullanıcılar, her iki depolama bileşenini diledikleri gibi yükseltme imkanına da sahip olacaklar.

Dünyanın en küçük oyuncu bilgisayarı: Razer Blade 15
Bunun dışında Razer tarafından yapılan bir diğer değişiklik de RGB aydınlatmada karşımıza çıkıyor. Her bir tuşu tek tek farklı renklerle aydınlatabildiğiniz klavye yerli yerinde duruyor. Küçük bir yenilikle; artık '@' gibi özel tuşları ayrıca aydınlatabileceksiniz.

Yaklaşık 2 kilogramlık ağırlığını ve 15.6 inçlik ekranını koruyan Razer Blade 15, halen dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarı olma özelliğini koruyacak. 8. jenerasyon i7 işlemciyle ve 16GB dual-RAM ile gelecek olan bilgisayarın şarj ömrü yine bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor: Razer Blade 15'in yeni versiyonu da abisi gibi 6 saatlik bir şarj ömrü sunacak.

128 GB SSD ve 1 TB HDD ile gelecek olan cihazın fiyatı 1599 dolardan başlayacak. Ülkemize uğrarsa fiyatının 20.000 TL bandında olmasını bekleyebiliriz.

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