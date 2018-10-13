Dünyanın en küçük oyuncu bilgisayarı: Razer Blade 15
Razer'ın yaklaşık 6 ay önce piyasaya sürdüğü ve oyunculardan ilgi gören dizüstü bilgisayarı Razer Blade 15'in yeni sürümü geliyor.
Yeni Razer Blade 15 temel model, dünyanın en küçük 15,6 inçlik oyun dizüstü bilgisayarı formuyla daha fazla depolama alanı isteyen kullanıcılara yönelik tasarlandı. Mevcut gelişmiş modele katılacak olan bu yeni temel model, Razer Blade 15 ürün yelpazesinde iki farklı ürün gamının oluşmasını da sağladı.
İçerisinde m.2 SSD + 2,5 inç HDD'ye sahip çift depolama yapılandırması bulunan Razer Blade 15 modeli, geniş depolama kapasitesi sağlarken hızda da gözle görülür bir fark yaratıyor. Daha fazla depolama alanı arayan kullanıcılar, her iki depolama bileşenini diledikleri gibi yükseltme imkanına da sahip olacaklar.
Bunun dışında Razer tarafından yapılan bir diğer değişiklik de RGB aydınlatmada karşımıza çıkıyor. Her bir tuşu tek tek farklı renklerle aydınlatabildiğiniz klavye yerli yerinde duruyor. Küçük bir yenilikle; artık '@' gibi özel tuşları ayrıca aydınlatabileceksiniz.
Yaklaşık 2 kilogramlık ağırlığını ve 15.6 inçlik ekranını koruyan Razer Blade 15, halen dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarı olma özelliğini koruyacak. 8. jenerasyon i7 işlemciyle ve 16GB dual-RAM ile gelecek olan bilgisayarın şarj ömrü yine bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor: Razer Blade 15'in yeni versiyonu da abisi gibi 6 saatlik bir şarj ömrü sunacak.
128 GB SSD ve 1 TB HDD ile gelecek olan cihazın fiyatı 1599 dolardan başlayacak. Ülkemize uğrarsa fiyatının 20.000 TL bandında olmasını bekleyebiliriz.
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