Dünyanın en küçük osiloskobu yatırım bekliyor
Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, dünyanın en küçük osiloskobu Minis’i vitrinlerine taşıdı. Elektrik sinyallerini ölçümleyen 3 kg ağırlığa sahip osiloskop cihazı, 60 gramlık boyutuyla ceplere sığabilecek duruma dönüştü. Kullanıcılarla buluşmak için 100 bin TL’lik hedefi bulunan Minis, Arıkovanı’ndan destek bekliyor.
En yalın ifadeyle elektriksel sinyallerini dalgaya dönüştüren ölçü aleti osiloskop, gerilim, frekans, akım gibi değerleri ölçerek ekrana taşıyor. Kamera, televizyon gibi elektronik cihazların onarım işini yapan deneyimli kimseler, teknik servislerde, meslek liselerinde ve uzman kişilerin kullandığı ağır ve hantal olan osiloskoplar, laboratuvar dışına da çıkarılamadığı için yeterince etkili bir çözüm sunamazken Minis, kompakt gövdesi ile bu devasa cihazları ‘cep’e sığdırıyor. Minis, yaklaşık 3 kilogramı bulan muadillerine göre 60 gram ağırlığa sahip.
Kolayca akıllı telefona bağlanabilen Minis, kontrolü de akıllı telefon ekranı üzerinden sağlıyor. Minis uygulaması indirilen telefon, tablet ve bilgisayara USB kablo ile bağlandığında cihaz çalışmaya başlıyor. Osiloskopların karmaşık kullanımı yerine birkaç parmak hareketiyle çözüm sağlayan cihaz, Arıkovanı üzerinden kullanıcı desteği bekliyor. Oskiloskoba en çok ihtiyaç duyan yerlerden biri olan meslek liselerini de düşünen Minis ekibi meslek liselerine özel destek paketlerine de kampanya sayfalarında yer veriyor. 100 bin TL hedefi bulunan proje, ilk siparişlerini Nisan 2019’da kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
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