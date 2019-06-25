Dünyanın en küçük bilgisayarı yenilendi
Dünyanın en küçük bilgisayarı olma özelliğine sahip Raspberry mini yenilendi. Pi 4 Model B adını taşıyan bu yeni cihaz artık çift monitör desteğine de sahip.
Raspberry Pi Vakfı tarafından duyurulan Raspberry Pi 4 Model B, gücünü Broadcom BCM2711 işlemcisinden alıyor. 1.5 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğine sahip bu işlemcinin yanı sıra H.265 desteğini de arkasına alan cihaz, bu sayede 4K 60 FPS video çıkışına da imkan tanıyor.
Üzerinde iki adet micro-HDMI portu bulunduran cihaz, bu sayede çift monitör kullanımını da mümkün kılıyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve üzerinde iki adet USB 3.0 portu yer alan cihaz, aynı zamanda farklı RAM seçeneklerinin kullanımın da izin veriyor. Başlangıç modeli 1 GB RAM kullanırken, dilendiği taktirde 2 GB ve 4 GB RAM'li opsiyonlar da tercih edilebiliyor.
Daha çok geliştiriciler için tasarlanan Raspberry Pi 4 Model B'nin başlangıç modelinin fiyatı 35 dolar olarak belirlendi. 2 GB RAM'li model 45 dolar, 4 GB RAM'li model ise 55 dolardan satılacak.
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