Dünyanın en 'kişiselleştirilebilir' klavyesi CES 2019'da ortaya çıktı
Nemeio e-mürekkep klavyeyi diğer klavyelerden ayıran çok önemli bir özelliği var. İlk kez CES 2019'da karşımıza çıkan bu klavye, tamamen özelleştirilebilir bir klavyeyi kullanıcısına sunuyor.
Üzerinde 81 adet tuşu bulunan Nemeio isimli klavyede kullanıcılar diledikleri her bir tuşa farklı farklı sembol, harf ve rakam atama şansına sahip. Daha da önemlisi kullandığınız uygulamalara kısayol oluşturup tuş olarak atayabiliyorsunuz.
USB Type-C arabirimi kullanan ve şarj olan klavye, masaüstü PC, televizyon veya herhangi bir mobil cihazla kolaylıkla bağlanabiliyor. Tamamen kişiselleştirilebildiği için herhangi bir cihazla uyum konusunda kullanıcısına sıkıntı yaşatmayan cihazda sayısız dil desteği de mevcut.
Tek sorunu ise yüksek fiyatı... Bu klavyeye sahip olmak isteyenlerin 300 ila 500 dolar arasında bir ödeme yapmaları gerekecek.
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