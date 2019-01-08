Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı CES 2019'da ortaya çıktı
ASUS, ZenBook Serisi’nin yeni modeli ZenBook S13’ü Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2019’da duyurdu. Dünyanın en ince çerçeveli ekranına sahip olan ZenBook S13, aynı zamanda harici ekran kartına sahip en ince dizüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor.
Yüzde 95'lik gövde ekran oranına sahip olan bilgisayar, harici GeForce MX150 ekran kartı ve çok çekirdekli son teknoloji Intel işlemcileri, ultra taşınabilir kompakt bir dizüstü bilgisayarda bir araya getiriyor. Cihaz, 14 saate varan pil ömrü sunuyor.
ZenBook S13, ince çerçeveli NanoEdge ekranı ile dikkat çekiyor. Çerçeveleri 2,8 mm yer tutan ekran sayesinde kullanıcılar, yüzde 95'lik bir oranla, ekranın neredeyse tamamından faydalanıyor. Bilgisayarın üst bölümünde videolu görüşmelerde kullanılabilecek HD kalitede bir kamera bulunuyor, üst bölümdeki ekstra çıkıntı sayesinde bilgisayarın kapağını açıp kapamak kolay hale geliyor.
ASUS, yeni modeli ZenBook S13'te 16 GB'lık RAM kullanmış. Bilgisayar video düzenleme ve birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırma gibi görevleri tamamlamak için çok çekirdekli işlemcilerin gücünden faydalanıyor. Böylece kullanıcılar bir yandan e-postalarını kontrol ederken bir yandan da fotoğraflarını daha hızlı düzenleyebiliyor.
ZenBook S13, harici GeForce MX150 ekran kartı ile birlikte 1 TB genişlikteki hızlı SSD depolamayla geliyor.
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