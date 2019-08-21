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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.08.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor

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Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor

Dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen ve 1994'ten bu yana yayında olan olan FogCam ay sonundan itibaren yayın yapmayacak.

FogCam'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında bir öğrenci projesi olarak San Francisco Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Departmanı'nda hayata geçirilen ve internet üzerinden yayın yapan web kamerası FogCam, bu ayın sonunda yayın yapmayı durduracak.

Dünyanın en eski ve devam eden web kamerası operasyonu olan FogCam, internet dünyasındaki Web 2.0 gibi birçok değişime tanıklık ederek 25 yıldır internet sitesi üzerinden kesintisiz yayın yapıyordu. Jeff Schwartz ve Dan Wong tarafından hayata geçirilen FogCam projesi, 25 yıl içerisinde San Francisco Eyalet Üniversitesi'nin farklı noktalarından yayın hayatını sürdürüyordu. 

"İnternet tarihinde özel bir yere sahip" 

Projeye son verilmesiyle ilgili, FogCam'in sitesinden yapılan açıklamada, 1994'ten bu yana internetin büyük değişiklere uğradığı fakat FogCam'in internet tarihinde hep özel bir yere sahip olacağı belirtilerek, "25 yılın ardından, FogCam Ağustos sonunda kapanacak. Tüm takipçilerimize ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'ne yıllar boyu süren destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Projenin kurucularından Jeff Schwartz, ABD'de yayın yapan SFGate gazetesine verdiği röportajda, FogCam'in yayın hayatına devam edebilmesi için güvenli bir lokasyon bulmanın zorlaştığını belirterek, kameranın yayın hayatına son verme zamanının geldiğini ifade etti.

FogCam benzeri bir proje Cambridge Üniversitesi'nde 1991 yılında hayata geçirilmiş ve 2001 yılında sona erdirilmişti. Bu nedenle, FogCam yayın hayatına devam eden en eski web kamerası ünvanını elinde tutuyordu.

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