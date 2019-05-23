Dünyanın en eski analog bilgisayarı Antikythera geri dönüyor
Öğrenciler, 3DEXPERIENCE platformu ile dünyanın en eski analog bilgisayarı Antikythera’yı dijital ortamda yeniden inşa edecek.
Dassault Systèmes, Yunanistan’daki Selanik Aristotle Üniversitesi’ne dünyanın en eski analog bilgisayarı olan Antikythera Düzeneği hakkında araştırma ve geliştirme çalışmaları için destek veriyor. Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri, 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak makineyi dijital ortamda yeniden inşa edecek ve yüksek performanslı bir mekanizma tasarımına ve geliştirme sürecine dair bilgi ve beceriler edinecekler.
Antikythera Düzeneği; Akropol, mimari ve sanat alanlarında ne ise bilim ve teknoloji alanlarında aynı derecede önemli bir konumda. M.ö 2. yüzyılda oluşturulduktan sonra 1900 yılında Akdeniz’in dibinde, küçük Yunan adası Antikythera açıklarında kötü bir halde bulunan düzeneğin yapımı, işleyişi ve kullanımı yakın zamanda yapılan bir araştırmaya kadar gizemini korudu. Söz konusu araştırma, bu oldukça gelişmiş mekanizmanın; güneşin konumu, ayın evreleri, güneş ve ay tutulmaları ile gezegenlerin yolları gibi astronomik olayları isabetle hesaplayıp öngörebildiğini ortaya çıkardı.
İmalat ve Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri, bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak Antikythera Düzeneği’ni dijital olarak yeniden inşa edecek, işlevlerini ve operasyonlarını daha da geliştirecek.Bu kapsamda, makinenin dijital ikizine ilave bir hareketli dişli sistemi ve beş gezegenin işaretçi yıldızları entegre edilecek, düzenek parçalarının üretimi için gerekli veriler oluşturulacak ve makinenin gerçek davranışlarının simülasyonu yapılacak.
Selanik Aristotle Üniversitesi öğrencileri bu sanal öğrenme ortamında, şirketlerin çalışanlarında aradıkları bilgi ve teknik uzmanlığı edinecekler.
3DEXPERIENCE platformu sayesinde öğrenciler ve öğretim üyeleri, disiplinler arası, gerçek dünyaya uygun bir yaklaşımla ürün geliştirebilecek, proje yönetebilecek ve uygulamalı eğitim alacaklar.Öğrenciler, dünyanın dört bir yanındaki endüstriyel şirketlerin müşterileri için yeni deneyimler tasarlamak, geliştirmek ve sunmak için kullandıkları dijital tasarım, imalat, simülasyon ve ortak inovasyon uygulamalarında uzmanlaşabilecekler.
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