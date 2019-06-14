Dünyanın en değerli 47. markası Huawei seçildi
BrandZ’in, WPP’nin araştırma kolu Kantar tarafından yıllık yayınlanan “En Değerli 100 Küresel Marka” çalışması, marka değerinde yüzde 8’lik bir artışla Huawei’yi 47. sıraya (geçtiğimiz yıldan bir sıra yüksek) yerleştirdi.
Önde gelen analiz firması IDC'nin en son “Dünya Çapında Mobil Cihazlar” raporunda da belirtildiği üzere Huawei sevkiyatlarında yüzde 50'den fazla yıllık büyüme kaydeden tek firma oldu. Ayrıca, firmanın odağını mobil cihazlar dünyasındaki gücünü artırmaya yöneltmesiyle iki numaralı pozisyonunu güçlendirdiği de raporda yer alıyor.
IDC’ye göre Huawei, şu anda akıllı telefon kategorisindeki küresel pazar payının yüzde 19’una sahip ve 2019’un ilk çeyreğinde sevkiyat hacimlerinde artış yaşayan tek akıllı telefon satıcısı oldu.
BrandZ’in raporuna yeni giren dokuz şirketten dördü Çin menşeili ve şu anda ilk 100’de 15 Çinli şirket var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle