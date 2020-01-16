Dünyanın en dayanıklı canlısının en zayıf noktası bulundu

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Dünyanın en sert hayvanı olarak bilinen tardigradlar, zor koşullar altında bile vücutlarını yenileyebiliyorlar. Ayrıca, düşük sıcaklığa, oksijensiz ortama, yüksek basınca, kozmik radyasyona ve hatta kaynatılmaya bile dayanıklılar. Ancak, bu küçük hayvanların da zayıf noktaları var.

Bilim insanları, tardigradların yüksek sıcaklıklara ne kadar uzun süre maruz kalırsa, hayatta kalma şansları da o kadar düşük olduğunu keşfetti. Uzmanlara göre, iklim değişikliği nedeniyle artan küresel sıcaklıkların gezegenimizdeki canlılar üzerindeki etkisinin anlaşılmasını ortaya koyuyor.

Su ayısı olarak da adlandırılan tardigradlar, bilinen en sert hayvanlardandır. Yaklaşık 1300 türü bulunan bu omurgasız hayvanların çoğu 0.3 ila 0.5 milimetre uzunluğunda. Ekvatordan kutuplara kadar deniz ve tatlı suda, alglerde, yapraklarda ve ıslak ortamda yaşarlar. Sekiz bacağı ve küçük gövdeleri vardır.

Aktif kalabilmeleri için bir su filmi ile çevrelenmeleri gerekiyor. Kış uykusuna yatmaları gerektiğinde de başlarını ve bacaklarını içe doğru kıvırırlar ve kuru olurlar. O kadar dayanıklılar ki, Dünya tarihi boyunca beş kitlesel yok oluştan kurtulduğu belirtiliyor.

2018 yılında yapılan bir araştırmada, Antarktika'da bulunan bir tardigrad türü olan Acutuncus antarcticus'un iklim değişikliğine bağlı olarak yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi. Farklı bir tür olan Ramazzottius varieornatus'unda benzer bir zayıflığa sahip olduğu ortaya çıktı.

Tabii ki, bu türler birer istisna. Ancak 2006 yılında yapılan bir araştırmada, kurutulmuş tardigradların 30 dakika boyunca 151 dereceye kadar hayatta kalabileceği görülmüştür.

Son yapılan çalışmalarda ise bu minik hayvanların uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalmasının hayatta kalma oranını azalttığını ortaya koyuyor.