Dünyanın en çok satan konsol oyunları dendiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri hiç şüphesiz oyun piyasasını derinden etkileyen GTA V'den başkası değil. Satışa sunulalı 6 yıla yakın bir süre olan oyun, öylesine büyük bir ilgi gördü ki henüz GTA V'i tahtından edebilen bir oyun bulunmuyor.



Diğer yandan Red Dead Redemption 2 de 2018 yılında satışa sunulduğunda büyük ses getirmeyi başaran bir diğer oyun olmuştu. Satış grafikleri yüksek seyreden bir diğer oyun da Pokemon: Let's Go Eevee! oldu.



İşte dünyanın en çok satan konsol oyunları:

PlayStation 4



Grand Theft Auto V (Eylül 2013)



Red Dead Redemption 2 (Ekim 2018)

Call of Duty: WWII (Kasım 2017)

Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)

Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)

Marvel's Spider-Man (Eylül 2018)

Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)

God of War (Nisan 2018)

NBA 2K18 (Eylül 2017)

Battlefield 1 (Ekim 2016)

Nintendo Switch



Mario Kart 8 Deluxe (Nisan 2017)

Super Smash Bros. Ultimate (Aralık 2018)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Mart 2017)

Super Mario Odyssey (Ekim 2017)

Super Mario Party (Ekim 2018)

Splatoon 2 (Temmuz 2017)

Pokemon: Let's Go, Pikachu! (Kasım 2018)

Pokemon: Let's Go, Eevee! (Kasım 2018)

Mario & Rabbids: Kingdom Battle (Ağustos 2017)

New Super Mario Bros. U Deluxe (Ocak 2019)

Xbox One



Grand Theft Auto V (Eylül 2013)

Call of Duty: WWII (Kasım 2017)

Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)

Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)

Red Dead Redemption II (Ekim 2018)

Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)

Battlefield 1 (Ekim 2016)

Star Wars Battlefront (Kasım 2015)

Call of Duty: Advanced Warfare (Kasım 2014)

Destiny 2 (Eylül 2017)