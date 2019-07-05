Dünyanın en çok satan konsol oyunları
Dünyanın en çok satan konsol oyunları belli oldu. PlayStation 4'ten Nintendo Switch'e ve Xbox One'a kadar işte yıllar içinde kapış kapış satan o oyunlar...
Dünyanın en çok satan konsol oyunları dendiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri hiç şüphesiz oyun piyasasını derinden etkileyen GTA V'den başkası değil. Satışa sunulalı 6 yıla yakın bir süre olan oyun, öylesine büyük bir ilgi gördü ki henüz GTA V'i tahtından edebilen bir oyun bulunmuyor.
Diğer yandan Red Dead Redemption 2 de 2018 yılında satışa sunulduğunda büyük ses getirmeyi başaran bir diğer oyun olmuştu. Satış grafikleri yüksek seyreden bir diğer oyun da Pokemon: Let's Go Eevee! oldu.
İşte dünyanın en çok satan konsol oyunları:
PlayStation 4
Grand Theft Auto V (Eylül 2013)
Red Dead Redemption 2 (Ekim 2018)
Call of Duty: WWII (Kasım 2017)
Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)
Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)
Marvel's Spider-Man (Eylül 2018)
Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)
God of War (Nisan 2018)
NBA 2K18 (Eylül 2017)
Battlefield 1 (Ekim 2016)
Nintendo Switch
Mario Kart 8 Deluxe (Nisan 2017)
Super Smash Bros. Ultimate (Aralık 2018)
The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Mart 2017)
Super Mario Odyssey (Ekim 2017)
Super Mario Party (Ekim 2018)
Splatoon 2 (Temmuz 2017)
Pokemon: Let's Go, Pikachu! (Kasım 2018)
Pokemon: Let's Go, Eevee! (Kasım 2018)
Mario & Rabbids: Kingdom Battle (Ağustos 2017)
New Super Mario Bros. U Deluxe (Ocak 2019)
Xbox One
Grand Theft Auto V (Eylül 2013)
Call of Duty: WWII (Kasım 2017)
Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)
Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)
Red Dead Redemption II (Ekim 2018)
Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)
Battlefield 1 (Ekim 2016)
Star Wars Battlefront (Kasım 2015)
Call of Duty: Advanced Warfare (Kasım 2014)
Destiny 2 (Eylül 2017)
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