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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.07.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Dünyanın en çok satan konsol oyunları

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Dünyanın en çok satan konsol oyunları

Dünyanın en çok satan konsol oyunları belli oldu. PlayStation 4'ten Nintendo Switch'e ve Xbox One'a kadar işte yıllar içinde kapış kapış satan o oyunlar...

Dünyanın en çok satan konsol oyunları dendiğinde akla ilk gelen oyunlardan biri hiç şüphesiz oyun piyasasını derinden etkileyen GTA V'den başkası değil. Satışa sunulalı 6 yıla yakın bir süre olan oyun, öylesine büyük bir ilgi gördü ki henüz GTA V'i tahtından edebilen bir oyun bulunmuyor. 

Diğer yandan Red Dead Redemption 2 de 2018 yılında satışa sunulduğunda büyük ses getirmeyi başaran bir diğer oyun olmuştu. Satış grafikleri yüksek seyreden bir diğer oyun da Pokemon: Let's Go Eevee! oldu.

İşte dünyanın en çok satan konsol oyunları:

PlayStation 4

Grand Theft Auto V (Eylül 2013)

Red Dead Redemption 2 (Ekim 2018)

Call of Duty: WWII (Kasım 2017)

Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)

Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)

Marvel's Spider-Man (Eylül 2018)

Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)

God of War (Nisan 2018)

NBA 2K18 (Eylül 2017)

Battlefield 1 (Ekim 2016) 

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe (Nisan 2017)

Super Smash Bros. Ultimate (Aralık 2018)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Mart 2017)

Super Mario Odyssey (Ekim 2017)

Super Mario Party (Ekim 2018)

Splatoon 2 (Temmuz 2017)

Pokemon: Let's Go, Pikachu! (Kasım 2018)

Pokemon: Let's Go, Eevee! (Kasım 2018)

Mario & Rabbids: Kingdom Battle (Ağustos 2017)

New Super Mario Bros. U Deluxe (Ocak 2019) 

Xbox One

Grand Theft Auto V (Eylül 2013)

Call of Duty: WWII (Kasım 2017)

Call of Duty: Black Ops 3 (Kasım 2015)

Call of Duty: Black Ops 4 (Ekim 2018)

Red Dead Redemption II (Ekim 2018)

Call of Duty: Infinite Warfare (Kasım 2016)

Battlefield 1 (Ekim 2016)

Star Wars Battlefront (Kasım 2015)

Call of Duty: Advanced Warfare (Kasım 2014)

Destiny 2 (Eylül 2017)

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