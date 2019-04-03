Dünyanın en çok satan kablosuz kulaklıkları belli oldu
Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı Airpods büyük bir başarıya imza atarak dünyanın en çok satan kablosuz kulaklığı oldu.
Can sıkan kablolardan kurtulmak istiyorsanız kablosuz kulaklıklar iyi bir seçenek. Bu noktadaki başarısıyla bilinen Apple, Airpods ile rekor kırdı. Dünya genelinde en çok satan kablosuz kulaklık olan cihaz rakiplerini geride bıraktı.
Kablosuz kulaklık kullanımı günden güne artarken telefonlarımızın vazgeçilmez parçası haline geliyor. Kablosuz kulaklık konusunda en başarılı şirketlerden Apple, Airpods ile büyük bir başarıya imza attı. Apple'ın hemen arkasında Jabra yer alıyor. üçüncü sıradaki Samsung'u ise Jlab ve Bose takip ediyor.
Ortaya çıkan araştırmaya geçtiğimiz ay tanıtılan Airpods 2'nin dahil olmadığını belirtelim. Airpods 2 ile birlikte tablonun ne ölçüde değişeceği ise merak konusu.
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