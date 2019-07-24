Dünyanın en çok satan iPhone modeli belli oldu
Apple'ın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR kullanıcılardan dünya genelinde büyük ilgi gördü. Peki bu modellerin içinden en çok hangi iPhone modeli sattı?
Apple, geçtiğimiz yıl üç yeni iPhone modelini görücüye çıkardı: iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR. Ülkemizde hayli yüksek fiyatlardan satılan iPhone modelleri, buna rağmen Türkiye ve dünya genelinde ilgi görmeyi sürdürürken, içlerinden en çok satan iPhone modeli de belli oldu. iPhone XR, diğer modelleri açık ara geride bıraktı.
Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) 2019 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan satış rakamlarına dayandırdığı raporuna göre, bu dönemde en çok satan model iPhone XR oldu. iPhone XS, iPhone XS Max ve XR modelleri, 2019’un üçüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone satışlarının yüzde 67’sini oluştururken, yalnızca iPhone XR modelinin payı yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.
ABD'de 749 dolarlık fiyat etiketiyle satılan iPhone XR, ülkemizde ise 7400 TL'ye satılıyor. Yani yurt dışının aksine Türkiye'de de iPhone XR için uygun fiyatlı bir telefon demek pek mümkün değil. Ancak diğer iPhone modellerine göre fiyatı daha düşük.
Şirket, bu kez yine önümüzdeki Eylül ayında yeni modelleri görücüye çıkarak. iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 duyurulduğunda mevcut iPhone modellerinde fiyat indirimi olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.
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