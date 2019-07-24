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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.07.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Dünyanın en çok satan iPhone modeli belli oldu

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Dünyanın en çok satan iPhone modeli belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR kullanıcılardan dünya genelinde büyük ilgi gördü. Peki bu modellerin içinden en çok hangi iPhone modeli sattı?

Apple, geçtiğimiz yıl üç yeni iPhone modelini görücüye çıkardı: iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR. Ülkemizde hayli yüksek fiyatlardan satılan iPhone modelleri, buna rağmen Türkiye ve dünya genelinde ilgi görmeyi sürdürürken, içlerinden en çok satan iPhone modeli de belli oldu. iPhone XR, diğer modelleri açık ara geride bıraktı.

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları’nın (CIRP) 2019 yılının üçüncü çeyreğini kapsayan satış rakamlarına dayandırdığı raporuna göre, bu dönemde en çok satan model iPhone XR oldu. iPhone XS, iPhone XS Max ve XR modelleri, 2019’un üçüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone satışlarının yüzde 67’sini oluştururken, yalnızca iPhone XR modelinin payı yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de 749 dolarlık fiyat etiketiyle satılan iPhone XR, ülkemizde ise 7400 TL'ye satılıyor. Yani yurt dışının aksine Türkiye'de de iPhone XR için uygun fiyatlı bir telefon demek pek mümkün değil. Ancak diğer iPhone modellerine göre fiyatı daha düşük.

Şirket, bu kez yine önümüzdeki Eylül ayında yeni modelleri görücüye çıkarak. iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 duyurulduğunda mevcut iPhone modellerinde fiyat indirimi olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

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