Dünyanın en çok satan akıllı saati belli oldu
Akıllı saat sektörüne yeni oyuncular katıldıkça piyasa daha da hareketlenirken, yola önce çıkanların satış hacmi diğerlerini açık ara geride bırakıyor. Peki dünyanın en son satan akıllı saati hangi markaya ait?
Apple'ın son olarak 4. jenerasyonunu kullanıcılarıyla buluşturduğu Apple Watch serisi, dünyanın en çok satan akıllı saati oldu. Strategy Analytics tarafından hazırlanan rapora göre, nisan ve haziran ayları arasındaki dönemde dünya genelinde 12 milyon akıllı saat satıldı. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla pazarın yüzde 44 oranında büyüdüğü anlamına geliyor.
Apple Watch, 2019 yılının ikinci çeyreği söz konusu olduğunda 5.7 milyon satmayı başarırken, 2018'in son çeyreğinde bu rakam 9.2 milyonu bulmuştu. Apple'ın ardından gelen isim ise Galaxy Watch serisi saatleriyle bilinen Samsung. Aynı dönemde 2 milyon saat satmayı başaran şirket, bir yıl önce aynı dönemde 900 bin adet saat satmıştı. Yani Samsung, akıllı saat satışlarını ikiye katlamış durumda. Böylece Samsung’un akıllı saat sektöründe yüzde 11 olan pazar payı ise yüzde 16’ya yükseldi.
Son olarak dün gece duyurulan Samsung Galaxy Watch Active 2 ile birlikte şirketin Apple Watch'a karşı yeni bir cephe açtığı ve saat rekabetinin kızışacağı söylenebilir.
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