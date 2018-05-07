Dünyanın en çok indirilen iPhone uygulaması: Tik Tok
iPhone'unuzda kullandığınız uygulamalara şöyle bir bakın. Sizce dünya genelinde en çok indirilen uygulama hangisidir dersiniz? Whatsapp mı, Facebook mu yoksa YouTube mu? Hiçbiri değil. Dünyanın en çok indirilen uygulamasının adını muhtemelen ilk kez bu haberde öğrenmiş oluyorsunuz: Tik Tok!
Tik Tok, iPhone'ların en çok indirilen uygulaması oldu. Çin'de yoğun ilgi gören ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan Tik Tok bir müzik ve sosyal medya uygulaması aslında. Uygulama sayesinde kullanıcılar kısa klip çekimleri hazırlayabidiği gib, müzik ve özel efektleri de yine bu klip kayıtlarına ekleyebiliyor ve özel içerikler ortaya koyabiliyor. Çin'de ismi Douyin olarak da bilinen Tik Tok'ın bugüne kadar iPhone'lara indirilme rakamı ise 45 milyonu aşmış durumda. Hayli yüksek bir rakam.
Tik Tok'un ardından dünyanın en çok indirilen uygulamaları ise sırayla şöyle:
Google Maps
iQiyi
QQ
WeChat
Facebook
Instagram
Messenger
Whatsapp
YouTube
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