Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch havalanıyor!
Kanat genişliği 117 metreyi bulan devasa uçak uçmaya hazırlanıyor. Uzay araştırmalarında rol üstlenmesi beklenen uçağı, Boeing 747'nin tam iki katı uzunluğa sahip.
117 metre uzunluğunda olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch fikri, Paul Ellen'ın girişimi sonucu 2011 yılında doğdu. 1 yıldır uzun soluklu testlere tabi tutulan devasa uçak, 250 ton taşıma kapasitesine sahipken, böylesi bir uçağın tasarlanma amacı ise daha çok uzay araştırmalarıyla ilgili.
Yapılan son testlerinde saatte 219 km hıza ulaşmayı başaran devasa uçak, bünyesinde tam 6 Boeing 747 motoru barındırıyor.
Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan devasa uçak, roketleri yaklaşık 10 bin kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.
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