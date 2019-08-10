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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.08.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük kurbağası, yavruları için gölet inşa ediyor

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Dünyanın en büyük kurbağası, yavruları için gölet inşa ediyor

Dünyanın en büyük kurbağa türü olan Golyat kurbağasının, Afrika'da yaşayan amfibi hayvanlar içerisinde yavrusu için gölet inşa eden tek canlı olduğu bildirildi.

Phys.org'un haberine göre, "Journal of Natural History" dergisinde yayımlanan çalışma, Golyat kurbağasının, yavrularını korumak için ağırlığı 2 kiloya varan taşları taşıyarak, gölet inşa ettiğini ortaya koydu.

Golyat kurbağasının davranışları ve yaşamının araştırıldığı çalışma kapsamında Mpoula Nehri kıyısındaki Golyat kurbağası yuvalarını inceleyen araştırmacılar, nehir kıyısında bulunan 22 kuluçka alanından 14'ünde yaklaşık 3 bin kurbağa yumurtası buldu. 

Türün, yumurtaları bırakmak için 3 farklı gölet hazırladığını ortaya çıkaran araştırmacılar, en güçlü ve dayanıklı göletin, baraj şeklinde oluşturulduğunu ve çevresine sığ sulardaki büyük taşların dairesel biçimde yerleştirildiğini tespit etti. 

Çalışmanın yazarlarından Marvin Schafer, Golyat kurbağasının, yumurtalarını korumak için inşa ettiği bu göletlerle yavrularını avcı hayvanlardan ve diğer tehlikelerden koruduğunu söyledi.

Araştırma sırasında Golyat kurbağası hakkında çok az şey bilindiğini fark ettiklerini belirten Dr. Mark-Oliver Rödel ise "Umuyoruz ki çalışmamız gelecekte yapılacak diğer araştırmalarla bu türü daha iyi öğrenmeye yardımcı olacak ve böylece Golyat kurbağasının, neslinin tükenme tehlikesiyle mücadelesine destek vermiş olacağız." diye konuştu.

Boyları 34 santimetre, ağırlıkları 3,5 kiloya ulaşabilen Golyat kurbağalarının sayısı son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Yalnızca Kamerun ve Ekvator Ginesi'nde belirli bölgelerde yaşayan bu tür, her ne kadar diğer ülkelere kaçırılsa da doğal ortamından başka bir yerde üreyemiyor.

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