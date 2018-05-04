Dünyanın en büyük DDoS pazarı dağıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDünyanın en büyük DDoS pazarı dağıtıldı
GeriTeknoloji Dünyanın en büyük DDoS pazarı dağıtıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
04.05.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük DDoS pazarı dağıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en büyük DDoS pazarı dağıtıldı

DDoS saldırıları için dünyanın en büyük pazarı olduğu düşünülen bir web sitesi, uluslararası güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda kapatıldı. Aylık 15 dolar gibi küçük bir fiyata, suça eğilimli herkes söz konusu web sitesinin hizmetlerini kiralayarak hedeflediği siteyi çalışamaz duruma getirebilirdi.

 ESET Güvenlik Araştırmacısı Tomas Foltyn’in bildirdiğine göre İngiltere, Hırvatistan, Kanada ve Sırbistan'dan yetkililer, operasyonun bir parçası olarak 24 Nisan Salı günü hizmetten sorumlu altı yöneticiyi tutukladılar. Europol açıklamasına göre hizmetin Hollanda, İtalya, İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Hong Kong'da bulunan kullanıcılarına karşı da önlemler alınmış durumda. Yetkililer ayrıca hizmet altyapısını Hollanda, ABD ve Almanya'da da ele durdurdular. 

4 milyonu aşkın saldırı için kullanılmış

136 binden fazla kullanıcısı bulunan ve dört milyondan fazla saldırı için kullanılan hizmet oldukça popülerdi. Siteden kaynaklanan DDoS saldırıları, bankalar, devlet kurumları, polis teşkilatları ve oyun endüstrisi tarafından dünyanın dört bir yanındaki kritik çevrimiçi hizmetleri vurdu. 

DDoS saldırıları, hizmeti kullanılmaz hale getirir

DDoS saldırıları, tipik olarak hedefi yapay bir trafik barajıyla doldurmak, sonuçta onu hizmet veremez duruma getirmek ve kullanıcıların hizmete erişimini engellemek amacı taşır. Mağdurlar, bir süre hizmet dışı kalır ve almak zorunda kaldıkları güvenlik önlemleri, gelir kaybı gibi maliyetlerin yanı sıra itibar kaybı gibi önemli yan etkilere de katlanmaktadır. 

Webstresser.org, bir şirketin sunucularının dayanıklılığını test etmek için teklif verme yöntemi ile internet üzerinde açık bir şekilde faaliyet gösteren bir dizi hizmetten biriydi. Bu şekilde çalışan “stres” ya da “test”, servisleri, herhangi bir kişinin, teknik yeterliliğe sahip olmasa bile, bir siber saldırıyı başlatma gücüne sahip olmasını sağlayan güçlü bir siber suç aracına dönüştürebiliyor. Bu tür hizmetler genellikle, ücretini ödeyen kişilere devredilen DDoS botnetlerine erişim sağlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyanın en büyük DDoS pazarı dağıtıldı

LG G7 ThinQ mu LG G6 mı LG V30 mu?

Yeni iPhone'larda artık o kablo olmayacak!

Apple'ın yüzde 5'i artık Warren Buffet'ın