Dünyanın en akıllı şehirleri World Cities Congress İstanbul'18'de buluşuyor

Akıllı şehirler dönüşümü kamu ve özel sektörün sürdürülebilirlik alanında en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken, Türkiye'yi bu alanda bekleyen fırsatlar ve aşılması gereken unsurlar dünya genelinde 12 ülke, 120 şehir, 102 teknoloji üreten firma ve 140'tan fazla konuşmacının katılımıyla 17-18-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek World Cities Congress İstanbul'da konuşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, uluslararası fuar organizatörü UBM tarafından düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18'e Türkiye'den ilgili bakanlıklar, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri katılırken; Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesi ile Rusya ve Türki Cumhuriyetler Bölgesi'nden akıllı şehirler konusunda kendi vizyonlarını belirleyip, çalışmalara başlamış olan belediyeler de katılım gösterecek. Gelecekte dünyamızın nasıl şekilleneceği üzerine fikirlerin, projelerin ve tasarımların ele alınacağı teknoloji platformunda 10 bini aşkın sektör profesyoneli ağırlanacak. Viyana, Paris, Londra, Berlin, Toronto, New York, Tokyo, Kopenhag, Hong Kong, Barcelona olmak üzere dünyanın dört bir yanından 10 akıllı şehrin belediye başkanları ve yöneticileri de kongreye katılacak.

Akıllı şehirler dönüşümüne öncülük eden sektörlerin temsilcileri enerji ve çevre, toplum ve yönetişim, akıllı şehir ekonomisi, toplu ulaşım, büyük veri ve güvenlik gibi konu başlıklarıyla World Cities Congress İstanbul'da yerini alacak. Kongrenin ilk gününde Akıllı Şehir Stratejileri masaya yatırılırken, ikinci gün gerçekleşecek Yenilikçi Teknolojiler, Dijital Dönüşüm ve Ekonomi, Akıllı ve Sağlıklı Yaşam, Dijital Girişimcilik gibi oturumlarda bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli unsurlar tartışılacak. World Cities Congress üçüncü gününde ise Sürdürülebilir Çevre Politikaları, Akıllı Şehirlerde Enerji Yönetimi, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, Akıllı Şehirlerde Sosyal Politikalar ve Yönetişim gibi konu başlıklarıyla ziyaretçilerin akıllı şehirlere ilişkin beklenti ve görüşlerini zenginleştirecek. Kongrede ayrıca Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'daki akıllı şehir uygulamaları katılımcılarla paylaşılacak.

UBM İstanbul World Cities Congress Marka Direktörü Esin Aslıhan, “Şehirlerimizdeki yaşam kalitesini artırmak, bunu yaparken de kaynaklarımızı verimli kullanmak ve sürdürülebilir şehirler tasarlamak ana fikrinden yola çıkarak World Cities Congress İstanbul’u planladık. Teknoloji üreten firmalar, şehir yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları, dünyadan akıllı şehir örnekleri bu organizasyonun omurgasını oluşturuyor. İstanbul gibi kıtaları birleştiren güzel bir şehir ile başlayan Akıllı Şehir dönüşümü hem ülkemizdeki diğer şehirlere hem de komşu coğrafyamıza örnek olacaktır.” dedi.

Etkinliğe katılanlar elektrikli otobüs, bisiklet ve otomobilleri, akıllı durak ve akıllı taksi uygulamalarını birinci elden tecrübe etme fırsatı bulacak. World Cities Congress İstanbul'da gerçekleşecek atölye çalışmaları ve panellerin yanı sıra, açık hava alanında yapılacak drone yarışması da katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.