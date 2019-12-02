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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
02.12.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası Çin'de!

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Dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası Çin'de!
Fotoğraf: Alamy

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Comparitech'in analizine göre, dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerasının düştüğü kent, Çin'in güneybatısındaki yaklaşık 15 milyon nüfuslu Çongçing şehri. Çongçing'de yaklaşık 2 milyon 580 bin güvenlik kamerası bulunuyor. Kentte altı kişiye bir kamera düşüyor.

Şirketin 120 kenti kapsayan listesine göre, benzer bir nüfusa sahip İstanbul'da 107 bin kamera var.

25'inci sıradaki İstanbul'da her 1000 kişiye 7,15 kameranın düştüğü belirtiliyor.

Listede ilk 10 ağırlıklı olarak Çin kentlerinden oluşuyor:

Çongçing, Çin - 2.579.890 (Nüfus 15 milyon 354 bin. Bin kişiye 168,03 kamera)

Şenzen, Çin - 1.929.600 kamera (Nüfus 12 milyon128 bin. Bin kişiye 159,09 kamera)

Şanghay, Çin - 2.985.984 kamera (Nüfus 26 milyon 317 bin. Bin kişiye 113,46 kamera)

Tiençin, Çin - 1.244.160 kamera (Nüfus 13 milyon 396. Bin kişiye 92,87 kamera)

Jinan, Çin - 540.463 kamera (Nüfus 7 milyon 321 bin. Bin kişiye 73,82 kamera)

Londra, İngiltere - 627.707 kamera (Nüfus 9 milyon 176 bin. Bin kişiye 68,40 kamera)

Wuhan, Çin - 500 bin kamera (Nüfus 8 milyon 266 bin. Bin kişiye 60,49 kamera)

Guangzhu, Çin - 684 bin kamera (Nüfus 12 milyon 967 bin. Bin kişiye 52,75 kamera)

Pekin, Çin - 800 bin kamera (Nüfus 20 milyon 035 bin. Bin kişiye 39,93 kamera)

Atlanta, (ABD) 7.800 kamera (Nüfus 501.178. Bin kişiye 15,56 kamera)

İlk 20'de bulunan kentler arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi ile Bağdat, Dubai, Moskova ve Berlin de bulunuyor.

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